Два чиновники КМДА отримали підозру — у чому їх звинувачують

Керівнику апарату виконавчого органу КМДА та екскерівнику комунального підприємства "АТП КМДА" повідомили про підозру. Їх звинувачують у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 14 серпня.

Підозра для двох чиновників КМДА

Правоохоронці розповіли, що чиновники замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі по вул. Бориса Грінченка у Києві. Однак вона вже вибула з комунальної власності та належала приватним особам.

"Загалом підозрювані витратили на ремонт майже 1,3 млн гривень. При цьому комунальне підприємство не має навіть договорів оренди на відремонтовані приміщення, тобто фактично за бюджетні гроші оплачено роботи в приватній будівлі", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їхні дії кваліфіковані як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Як відомо, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що йдеться про Дмитра Загуменного. Минулого тижня журналісти Bihus.Info оприлюднили інформацію про ймовірну причетність посадовця до "сірого" ринку таксі, який діяв під час комендантської години.

Крім того, відомо, що керівник апарату Кличка в КМДА також був присутній на святкуванні дня народження заступника мера Києва Дмитра Поворозника. Воно відбулося у день жалоби за загиблими у столиці внаслідок атаки РФ 24 квітня.