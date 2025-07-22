Погода в Києві та області 23 липня — очікується гроза та дощ

Грози не відступають — яку погоду чекати мешканцям Києва завтра
У Києві та області завтра, 23 липня, знову очікується гроза та короткочасний дощ. Проте стовпчик термометра впаде нижче +30 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на Київщині на 23 липня
Завтра на Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі можливий короткочасний дощ із грозою, а вдень погода буде переважно сухою та сонячною.
Температура повітря в області вночі коливатиметься від +14 °C до +19 °C, удень потепліє до +23…+28 °C.
У самому Києві вночі прогнозують +17…+19 °C, вдень — +26…+28 °C. Вітер переважно західний, помірний — 7–12 м/с.
Раніше синоптики повідомили, в яких регіонах завтра очікується різка зміна погоди.
А також Наталія Діденко повідомила, мешканцям яких областей варто чекати зливи.
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