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Головна Київ Грози не відступають — яку погоду чекати мешканцям Києва завтра

Грози не відступають — яку погоду чекати мешканцям Києва завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 20:00
Погода в Києві та області 23 липня — очікується гроза та дощ
Гроза. Ілюстративне фото: Freepik

У Києві та області завтра, 23 липня, знову очікується гроза та короткочасний дощ. Проте стовпчик термометра впаде нижче +30 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на Київщині на 23 липня

Завтра на Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі можливий короткочасний дощ із грозою, а вдень погода буде переважно сухою та сонячною.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від +14 °C до +19 °C, удень потепліє до +23…+28 °C.

У самому Києві вночі прогнозують +17…+19 °C, вдень — +26…+28 °C. Вітер переважно західний, помірний — 7–12 м/с.

Погода в Києві 23 липня
Прогноз погоди від Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Раніше синоптики повідомили, в яких регіонах завтра очікується різка зміна погоди.

А також Наталія Діденко повідомила, мешканцям яких областей варто чекати зливи.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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