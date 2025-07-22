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Главная Киев Грозы не отступают — какую погоду ждать жителям Киева завтра

Грозы не отступают — какую погоду ждать жителям Киева завтра

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 20:00
Погода в Киеве и области 23 июля - ожидается гроза и дождь
Гроза. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве и области завтра, 23 июля, снова ожидается гроза и кратковременный дождь. Однако столбик термометра упадет ниже +30 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра на Киевщине ожидается переменная облачность. Ночью возможен кратковременный дождь с грозой, а днем погода будет преимущественно сухой и солнечной.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +14 °C до +19 °C, днем потеплеет до +23...+28 °C.

В самом Киеве ночью прогнозируют +17...+19 °C, днем — +26...+28 °C. Ветер преимущественно западный, умеренный — 7-12 м/с.

Погода в Києві 23 липня
Прогноз погоды от Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Ранее синоптики сообщили, в каких регионах завтра ожидается резкая смена погоды.

А также Наталья Диденко сообщила, жителям каких областей стоит ждать ливня.

погода Киев Киевская область прогноз погоды гроза
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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