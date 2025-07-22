Погода у Києві 22 липня — столицю затопила злива

Сильна злива у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Київ 22 липня накрила потужна злива, яка затопила місто. Внаслідок негоди у столиці повалились дерева, а вулиці перетворились на річки.

Наслідки негоди у Києві — дивіться у фоторепортаж Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Злива у Києві 22 липня

Сьогодні Київ накрила справжня негода. Люди ховаються від зливи в метро.

Вулиці перетворилися на річки, тому дехто навіть вирішив йти босоніж. А сильний вітер поламав дерева та перевернув столи у закладах харчування.

Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Затоплення після зливи у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Затоплення у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Сильна злива у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Люди ховаються в метро від зливи. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Крім того, на вулиці Глибочицькій через буревій впав будівельний кран.

Нагадаємо, Київ затопило також 20 липня після сильної зливи. Через опади у столиці був ускладнений рух на дорогах.

Град, шквали та сильні зливи в Україні очікуються і 23 липня. Синоптики попередили, що буде нестійка погода через атмосферний фронт.