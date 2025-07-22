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Головна Київ Київ накрила сильна злива — фоторепортаж Новини.LIVE

Київ накрила сильна злива — фоторепортаж Новини.LIVE

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 18:00
Погода у Києві 22 липня — столицю затопила злива
Сильна злива у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Київ 22 липня накрила потужна злива, яка затопила місто. Внаслідок негоди у столиці повалились дерева, а вулиці перетворились на річки.

Наслідки негоди у Києві — дивіться у фоторепортаж Новини.LIVE. 

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Злива у Києві 22 липня

Сьогодні Київ накрила справжня негода. Люди ховаються від зливи в метро.

Вулиці перетворилися на річки, тому дехто навіть вирішив йти босоніж. А сильний вітер поламав дерева та перевернув столи у закладах харчування.

Злива у Києві 22 липня
Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Буревій у Києві 22 липня
Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Київ накрив буревій 22 липня
Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Київ затопила злива 22 липня
Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Київ накрила потужна злива 22 липня
Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Погода у Києві 22 липня
Наслідки негоди у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Негода у Києві 22 липня
Затоплення після зливи у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Злива затопила Київ 22 липня
Затоплення у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Негода у Києві 22 липня
Сильна злива у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE
Яка погода в Києві 22 липня
Люди ховаються в метро від зливи. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Крім того, на вулиці Глибочицькій через буревій впав будівельний кран.

Нагадаємо, Київ затопило також 20 липня після сильної зливи. Через опади у столиці був ускладнений рух на дорогах.

Град, шквали та сильні зливи в Україні очікуються і 23 липня. Синоптики попередили, що буде нестійка погода через атмосферний фронт. 

погода Київ опади вітер гроза затоплення
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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