Погода у Києві 22 липня — столицю затопила злива

Київ накрила сильна злива — фоторепортаж Новини.LIVE
Київ 22 липня накрила потужна злива, яка затопила місто. Внаслідок негоди у столиці повалились дерева, а вулиці перетворились на річки.
Наслідки негоди у Києві — дивіться у фоторепортаж Новини.LIVE.
Злива у Києві 22 липня
Сьогодні Київ накрила справжня негода. Люди ховаються від зливи в метро.
Вулиці перетворилися на річки, тому дехто навіть вирішив йти босоніж. А сильний вітер поламав дерева та перевернув столи у закладах харчування.
Крім того, на вулиці Глибочицькій через буревій впав будівельний кран.
Нагадаємо, Київ затопило також 20 липня після сильної зливи. Через опади у столиці був ускладнений рух на дорогах.
Град, шквали та сильні зливи в Україні очікуються і 23 липня. Синоптики попередили, що буде нестійка погода через атмосферний фронт.
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