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Гучні вибухи в Київській області — РФ атакує "Кинджалами"

14 червня 2024 06:11
оновлено: 06:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Київській області вранці 14 червня — пуски ракет "Кинджал"
Вибухи вранці в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 14 червня пролунали близько 06:00. Україну охопила масштабна повітряна тривога через зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

Про вибухи на Київщині повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Київській області вранці 14 червня

За даними пабліків, попередньо в Київській області працювали сили ППО.

Вибухи в Київській області вранці 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київ. Times"
Ракетна атака на Київську область вранці в п'ятницю 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Пуски ракет "Кинджал" на Київську область вранці в п'ятницю, 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"

Незадовго до цього Повітряні сили попередили про ракету "Кинджал" на Київщині.

Масштабна повітряна тривога вранці 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином масштабна повітряна тривога повторно розповсюдилась по Україні.

Ракетна небезпека по всій Україні вранці 14 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога вранці п'ятниці, 14 червня, пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К. Таким чином є загроза пусків ракет "Кинджал". Раніше Повітряні сили попереджали про пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95МС.

Додамо, що вночі 14 червня вибухи також було чути неодноразово в Хмельницькій області та Запоріжжі.

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