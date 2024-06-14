Вибухи в Київській області вранці 14 червня — пуски ракет "Кинджал"

Гучні вибухи в Київській області — РФ атакує "Кинджалами"
Вибухи в Київській області зараз 14 червня пролунали близько 06:00. Україну охопила масштабна повітряна тривога через зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".
Про вибухи на Київщині повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи в Київській області вранці 14 червня
За даними пабліків, попередньо в Київській області працювали сили ППО.
Незадовго до цього Повітряні сили попередили про ракету "Кинджал" на Київщині.
Таким чином масштабна повітряна тривога повторно розповсюдилась по Україні.
Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога вранці п'ятниці, 14 червня, пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К. Таким чином є загроза пусків ракет "Кинджал". Раніше Повітряні сили попереджали про пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95МС.
Додамо, що вночі 14 червня вибухи також було чути неодноразово в Хмельницькій області та Запоріжжі.
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