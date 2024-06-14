Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Громкие взрывы в Киевской области — РФ атакует "Кинжалами" arrow

Громкие взрывы в Киевской области — РФ атакует "Кинжалами"

14 июня 2024 06:11
обновлено: 06:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киевской области утром 14 июня — пуски ракет "Кинжал"
Взрывы утром в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас 14 июня прогремели около 06:00. Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К, являющихся носителями ракет "Кинжал".

О взрывах в Киевской области сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Киевской области утром 14 июня

По данным пабликов, предварительно в Киевской области работали силы ПВО.

Взрывы в Киевской области утром 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Киев. Times"
Ракетная атака на Киевскую область утром в пятницу, 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Пуски ракет "Кинжал" на Киевскую область утром в пятницу, 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Реальный Киев. Украина"

Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о ракете "Кинжал" в Киевской области.

Масштабная воздушная тревога утром 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, масштабная воздушная тревога повторно распространилась по Украине.

Ракетная опасность по всей Украине утром 14 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что масштабная воздушная тревога утром пятницы, 14 июня, связана со взлетом истребителя МиГ-31К. Таким образом, есть угроза пусков ракет "Кинжал". Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках крылатых ракет из бомбардировщиков Ту-95МС.

Добавим, что ночью 14 июня взрывы также были слышны неоднократно в Хмельницкой области и Запорожье.

атака
ПВО
война в Украине
истребитель
Россия
воздушная тревога
Киев
взрыв
обстрелы
ракеты
Киевская область
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина