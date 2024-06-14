Взрывы в Киевской области утром 14 июня — пуски ракет "Кинжал"

Взрывы утром в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Киевской области сейчас 14 июня прогремели около 06:00. Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К, являющихся носителями ракет "Кинжал".

О взрывах в Киевской области сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Киевской области утром 14 июня

По данным пабликов, предварительно в Киевской области работали силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Киев. Times"

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Реальный Киев. Украина"

Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о ракете "Кинжал" в Киевской области.

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, масштабная воздушная тревога повторно распространилась по Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что масштабная воздушная тревога утром пятницы, 14 июня, связана со взлетом истребителя МиГ-31К. Таким образом, есть угроза пусков ракет "Кинжал". Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках крылатых ракет из бомбардировщиков Ту-95МС.

Добавим, что ночью 14 июня взрывы также были слышны неоднократно в Хмельницкой области и Запорожье.