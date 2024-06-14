Взрывы в Киевской области утром 14 июня — пуски ракет "Кинжал"

Громкие взрывы в Киевской области — РФ атакует "Кинжалами"
Взрывы в Киевской области сейчас 14 июня прогремели около 06:00. Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К, являющихся носителями ракет "Кинжал".
О взрывах в Киевской области сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Киевской области утром 14 июня
По данным пабликов, предварительно в Киевской области работали силы ПВО.
Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о ракете "Кинжал" в Киевской области.
Таким образом, масштабная воздушная тревога повторно распространилась по Украине.
Напомним, что масштабная воздушная тревога утром пятницы, 14 июня, связана со взлетом истребителя МиГ-31К. Таким образом, есть угроза пусков ракет "Кинжал". Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках крылатых ракет из бомбардировщиков Ту-95МС.
Добавим, что ночью 14 июня взрывы также были слышны неоднократно в Хмельницкой области и Запорожье.
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