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Головна Київ Густий дим і запах гару: що відбувається на Оболоні після нічного удару РФ

Густий дим і запах гару: що відбувається на Оболоні після нічного удару РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 10:34
Забруднення повітря у Києві після атаки РФ 5 серпня: столицю накрив густий дим
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Київ

Після масованої російської атаки Київ, зокрема Оболонський район, опинився в густому диму через масштабні пожежі. Найбільше горіли складські приміщення, де вогонь охопив значну площу. Через займання у столиці також різко погіршилася якість повітря.

Про це повідомила журналістка Діана Шликова в ефірі Ранок.LIVE.

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря

Однією з найбільш постраждалих локацій стали складські приміщення в Оболонському районі, де після влучань виникли масштабні пожежі. Займання виникли на складських об'єктах за двома адресами.

До ліквідації наслідків атаки залучили близько 680 рятувальників та 140 одиниць техніки ДСНС. Через масштаб поширення вогню для гасіння пожежі застосували навіть авіацію — гелікоптери скидали воду, щоб локалізувати полум'я.

Загалом наслідки російського удару зафіксували щонайменше на семи локаціях у Києві. Пошкодження отримали об'єкти в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. Наразі всі пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані.

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Через масштабні займання у всіх районах столиці зафіксували високий рівень забруднення повітря. У місті тривалий час відчувався сильний запах гару, а Оболонь після нічних ударів затягло густим димом.

дим
Рівень забруднення повітря в Києві. Фото: скриншот

За даними сайту SaveEcoBot, станом на 09:00 середній індекс якості атмосферного повітря в Києві вже дорівнює 92. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Проте повітря у деяких місцях залишається сильно забрудненим.

повітря
Індекс забруднення повітря у районах Києва. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. За інформацією проєкту DeepState, під час удару сили ППО не змогли перехопити жодну з балістичних ракет. Наслідком атаки стали масштабні руйнування, пожежі та жертви серед цивільного населення.

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ на Київ продовжує зростати, людям надають необхідну медичну допомогу. Вибухи та падіння уламків спричинили пошкодження житлових будинків, складських приміщень і цивільної інфраструктури в кількох районах столиці. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці, які ліквідовують наслідки обстрілу та допомагають постраждалим.

Київ повітря обстріли
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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