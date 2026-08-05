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Головна Київ Кількість постраждалих після нічної атаки РФ на Київ продовжує зростати

Кількість постраждалих після нічної атаки РФ на Київ продовжує зростати

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Дата публікації: 5 серпня 2026 04:50
Обстріл Києва 5 серпня: кількість постраждалих продовжує зростати
Нічний Київ знову охоплений пожежами. Фото: Reuters

Вночі 5 серпня російські війська завдали по Києву комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників та балістичних ракет. У результаті атаки загинула жінка, а кількість постраждалих продовжувала зростати у міру роботи екстрених служб. Наслідки обстрілу зафіксовано одразу в кількох районах столиці.

На місцях тривають аварійно-рятувальні роботи, інформація про наслідки уточнюється, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Які наслідки зафіксували в столиці

Пошкодження отримали житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, складські приміщення та інші будівлі. У Голосіївському районі стався витік аміаку, який оперативним службам вдалося локалізувати. Серед постраждалих опинився водій автомобіля швидкої медичної допомоги, чия машина зазнала пошкоджень під час повторних вибухів.

Наслідки російських ударів зафіксовано у понад семи місцях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах столиці. Рятувальники, медики, поліція та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, обстежують пошкоджені об’єкти та надають допомогу постраждалим. У міру проведення пошуково-рятувальних робіт офіційні дані щодо кількості постраждалих можуть змінюватися.

Повітряна тривога в Києві тривала кілька годин через загрозу повторних ударів. Влада закликала мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про масштабність атаки росіян, яка розпочалася незабаром після півночі й тривала понад годину.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що протягом 20 хвилин на столицю України прилетіло понад 30 ракет різних типів, включаючи "Циркони". 

Київ обстріли війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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