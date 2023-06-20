Ґвалтував дві доби та порізав горло: поліціянти спіймали зловмисника на Київщині

У БІлій Церкві поліціянти затримали чоловіка за ґвалтування та тілесні ушкодження жінки. Скриншот

У Білій Церкві стався страшний напад на жінку. Чоловік заманив жертву до себе на роботу та ґвалтував її дві доби. Поліція затримала зловмисника.

Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Ґвалтував дві доби та різав горло

У Білій Церкві 40-річний чоловік заманив жінку до себе на роботу та почав домагатися її. Коли жінка відмовилась — почав залякувати її вбивством. У той час, як вона намагалася втекти, вдарив жінку у живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу.

Після двох днів катувань потерпілій дивом вдалося вирватися з рук катувальника.

Поліція спіймала зловмисника

Травмовану жінку помітив на вулиці велопатруль. Поліціянти затримали фігуранта та викликали на місце слідчих. Поліція Київщини помістила зловмисника до ізолятора тимчасового тримання. Зазначається, що в минулому він відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.

У БІлій Церкві поліціянти затримали чоловіка за ґвалтування та тілесні ушкодження жінки. Скриншот

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Сумах затримали правоохоронця, який схилив до статевого контакту 15-річну дівчину. Відомо, що 15-річна дівчина у мережі познайомилася з чоловіком та вирішила з ним зустрітися. Однак на побачення він прийшов не один, а з другом. Згодом вони утрьох продовжили свою прогулянку у лісосмузі, де відбувся статевий контакт.