Насиловал двое суток и порезал горло: полицейские поймали злоумышленника в Киевской области

В Белой Церкви полицейские задержали мужчину за изнасилование и телесные повреждения женщины. Скриншот

В Белой Церкви произошло страшное нападение на женщину. Мужчина заманил жертву к себе на работу и насиловал ее двое суток. Полиция задержала злоумышленника.

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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Насиловал двое суток и резал горло

В Белой Церкви 40-летний мужчина заманил женщину к себе на работу и стал добиваться ее. Когда женщина отказалась, начал запугивать ее убийством. В то время как она пыталась убежать, ударил женщину в живот, порезал горло и бил ее руками по голове и телу.

После двух дней пыток потерпевшей чудом удалось вырваться из рук истязателя.

Полиция поймала злоумышленника

Травмированную женщину заметил на улице велопатруль. Полицейские задержали фигуранта и вызвали на место следователей. Полиция Киевщины поместила злоумышленника в изолятор временного содержания. В прошлом он отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения.

В Белой Церкви полицейские задержали мужчину за изнасилование и телесные повреждения женщины. Скриншот

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Сумах задержали правоохранителя, склонившего к половому контакту 15-летнюю девушку . Известно, что 15-летняя девушка в сети познакомилась с мужчиной и решила встретиться с ним. Однако на свидание он пришел не один, а с другом. Впоследствии они втроем продолжили свою прогулку по лесополосе, где состоялся половой контакт.