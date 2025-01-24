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Як Глеваха оговтується від російського удару — фоторепортаж

24 січня 2025 15:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Глевахи 24 січня — у багатоповерхівці вигоріло кілька поверхів (фото)
Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE / Олександр Саюн
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Внаслідок нічної атаки російських дронів у Глевасі, що на Київщині, постраждали житлові будинки. Місцеві жителі оговтуються від наслідків та намагаються відновити пошкоджене майно.

Як Глеваха відновлюється після російської атаки, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Наслідки атаки

Сьогоднішній ранок у Глевасі розпочався зі звуків вибухів та тривоги. Місцевий житель В’ячеслав, чий будинок зазнав пошкоджень, розповів про те, як люди реагували на атаку.

"Почули вибух, почали кликати сусідів, вибігли на вулицю, відганяли автомобілі, допомагали рятувальникам", — поділився чоловік.

Обстріл Глевахи 24 січня 2025
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE / Олександр Саюн

На місці обстрілу тривають відновлювальні роботи. Місцеві жителі прибирають уламки, а комунальники допомагають закривати вибиті вікна фанерою.

Глеваха під обстрілом
Комунальники допомагають закривати вибиті вікна фанерою. Фото: Новини.LIVE / Олександр Саюн
Глеваха удар безпілотників 24 січня 2025
У будинку вигоріло кілька поверхів. Фото: Новини.LIVE / Олександр Саюн
Вибухи у Глевасі 24 січня 2025
Від вибуху у багатоповерхівці вибило вікна. Фото: Новини.LIVE / Олександр Саюн

Раніше ми повідомляли, що 24 січня російські війська завдали удару по Броварах. Також у Київській області двічі лунала повітряна тривога.

Київська область обстріли війна в Україні безпілотник фоторепортаж БпЛА

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15:39 Як Глеваха оговтується від російського удару — фоторепортаж

15:13 Ексдиректора Інституту автоматики звинуватили у розтраті коштів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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