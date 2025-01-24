Обстріл Глевахи 24 січня — у багатоповерхівці вигоріло кілька поверхів (фото)

Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE / Олександр Саюн

Внаслідок нічної атаки російських дронів у Глевасі, що на Київщині, постраждали житлові будинки. Місцеві жителі оговтуються від наслідків та намагаються відновити пошкоджене майно.

Як Глеваха відновлюється після російської атаки, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Наслідки атаки

Сьогоднішній ранок у Глевасі розпочався зі звуків вибухів та тривоги. Місцевий житель В’ячеслав, чий будинок зазнав пошкоджень, розповів про те, як люди реагували на атаку.

"Почули вибух, почали кликати сусідів, вибігли на вулицю, відганяли автомобілі, допомагали рятувальникам", — поділився чоловік.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE / Олександр Саюн

На місці обстрілу тривають відновлювальні роботи. Місцеві жителі прибирають уламки, а комунальники допомагають закривати вибиті вікна фанерою.

Комунальники допомагають закривати вибиті вікна фанерою. Фото: Новини.LIVE / Олександр Саюн

У будинку вигоріло кілька поверхів. Фото: Новини.LIVE / Олександр Саюн

Від вибуху у багатоповерхівці вибило вікна. Фото: Новини.LIVE / Олександр Саюн

Раніше ми повідомляли, що 24 січня російські війська завдали удару по Броварах. Також у Київській області двічі лунала повітряна тривога.