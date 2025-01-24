Обстрел Глевахи 24 января — в многоэтажке выгорело несколько этажей (фото)

Как Глеваха восстанавливается от российского удара — фоторепортаж
В результате ночной атаки российских дронов в Глевахе, что на Киевщине, пострадали жилые дома. Местные жители оправляются от последствий и пытаются восстановить поврежденное имущество.
Как Глеваха восстанавливается после российской атаки, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Последствия атаки
Сегодняшнее утро в Глевахе началось со звуков взрывов и тревоги. Местный житель Вячеслав, чей дом получил повреждения, рассказал о том, как люди реагировали на атаку.
"Услышали взрыв, начали звать соседей, выбежали на улицу, отгоняли автомобили, помогали спасателям", — поделился мужчина.
На месте обстрела продолжаются восстановительные работы. Местные жители убирают обломки, а коммунальщики помогают закрывать выбитые окна фанерой.
Ранее мы сообщали, что 24 января российские войска нанесли удар по Броварам. Также в Киевской области дважды звучала воздушная тревога.
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