Обстрел Глевахи 24 января — в многоэтажке выгорело несколько этажей (фото)

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE / Александр Саюн

В результате ночной атаки российских дронов в Глевахе, что на Киевщине, пострадали жилые дома. Местные жители оправляются от последствий и пытаются восстановить поврежденное имущество.

Как Глеваха восстанавливается после российской атаки, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Последствия атаки

Сегодняшнее утро в Глевахе началось со звуков взрывов и тревоги. Местный житель Вячеслав, чей дом получил повреждения, рассказал о том, как люди реагировали на атаку.

"Услышали взрыв, начали звать соседей, выбежали на улицу, отгоняли автомобили, помогали спасателям", — поделился мужчина.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE / Александр Саюн

На месте обстрела продолжаются восстановительные работы. Местные жители убирают обломки, а коммунальщики помогают закрывать выбитые окна фанерой.

Коммунальщики помогают закрывать выбитые окна фанерой. Фото: Новини.LIVE / Александр Саюн

В доме выгорело несколько этажей. Фото: Новини.LIVE / Александр Саюн

От взрыва в многоэтажке выбило окна. Фото: Новини.LIVE / Александр Саюн

Ранее мы сообщали, что 24 января российские войска нанесли удар по Броварам. Также в Киевской области дважды звучала воздушная тревога.