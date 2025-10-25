Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Як Київ оговтується після нічної атаки РФ — фоторепортаж

Як Київ оговтується після нічної атаки РФ — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 17:02
Оновлено: 17:18
Попри атаку, у Києві працюють ярмарки — фото
Продуктовий ярмарок у Києві на фоні диму після нічної атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 25 жовтня російські окупанти балістичними ракетами атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Попри дим після ворожого обстрілу, в столиці працюють продуктові ярмарки.

На одному з ярмарків побував кореспондент Новини.LIVE та показав, як жителі Києва оговтуються після масованої атаки РФ.

Реклама
Читайте також:

Як жителі Києва оговтуються після нічного обстрілу — фото

У ніч проти 25 жовтня російські війська завдали масованого удару по Києву. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами.

Атака РФ на Київ
Ярмарок у Києві на фоні диму після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічного обстрілу Києва загинуло щонайменше двоє людей, близько 13 осіб зазнали поранень.

Попори атаку та дим у небі, мешканці Києва продовжують займатися своїми побутовими справами, зокрема купувати продукти на ярмарках.

Ярмарок у Києві після атаки РФ
Люди купують продукти після атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Відтак, на одному зі столичних ярмарків люди купували продукти на фоні диму, який утворився внаслідок нічної атаки РФ.

Попри безсонну ніч та задимлення, на вулицях Києва людно — кияни купують овочі, квіти, продукти.

Обстріл Києва
Кияни прийшли на продуктовий ярмарок після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ на Київ 25 жовтня
Жителі Києва купують м'ясо на ярмарку після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

За даними очільника КМВА, цієї ночі внаслідок російської атаки постраждали щонайменше чотири локації в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.

У Дніпровському районі вирва від ворожої зброї, винесло багато вікон, у людей склом та уламками посічені руки, ноги. Дісталося дитячому садку.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на масований обстріл України 25 жовтня.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 25 жовтня російські армійці балістикою атакували Київ.

Київ обстріли ярмарки війна в Україні атака столиця
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації