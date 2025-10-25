Попри атаку, у Києві працюють ярмарки — фото

Продуктовий ярмарок у Києві на фоні диму після нічної атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 25 жовтня російські окупанти балістичними ракетами атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Попри дим після ворожого обстрілу, в столиці працюють продуктові ярмарки.

На одному з ярмарків побував кореспондент Новини.LIVE та показав, як жителі Києва оговтуються після масованої атаки РФ.

Як жителі Києва оговтуються після нічного обстрілу — фото

У ніч проти 25 жовтня російські війська завдали масованого удару по Києву. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами.

Ярмарок у Києві на фоні диму після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічного обстрілу Києва загинуло щонайменше двоє людей, близько 13 осіб зазнали поранень.

Попори атаку та дим у небі, мешканці Києва продовжують займатися своїми побутовими справами, зокрема купувати продукти на ярмарках.

Люди купують продукти після атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Відтак, на одному зі столичних ярмарків люди купували продукти на фоні диму, який утворився внаслідок нічної атаки РФ.

Попри безсонну ніч та задимлення, на вулицях Києва людно — кияни купують овочі, квіти, продукти.

Кияни прийшли на продуктовий ярмарок після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Жителі Києва купують м'ясо на ярмарку після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

За даними очільника КМВА, цієї ночі внаслідок російської атаки постраждали щонайменше чотири локації в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.

У Дніпровському районі вирва від ворожої зброї, винесло багато вікон, у людей склом та уламками посічені руки, ноги. Дісталося дитячому садку.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на масований обстріл України 25 жовтня.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 25 жовтня російські армійці балістикою атакували Київ.