Попри атаку, у Києві працюють ярмарки — фото

Як Київ оговтується після нічної атаки РФ — фоторепортаж
У ніч проти 25 жовтня російські окупанти балістичними ракетами атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Попри дим після ворожого обстрілу, в столиці працюють продуктові ярмарки.
На одному з ярмарків побував кореспондент Новини.LIVE та показав, як жителі Києва оговтуються після масованої атаки РФ.
Як жителі Києва оговтуються після нічного обстрілу — фото
У ніч проти 25 жовтня російські війська завдали масованого удару по Києву. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами.
Внаслідок нічного обстрілу Києва загинуло щонайменше двоє людей, близько 13 осіб зазнали поранень.
Попори атаку та дим у небі, мешканці Києва продовжують займатися своїми побутовими справами, зокрема купувати продукти на ярмарках.
Відтак, на одному зі столичних ярмарків люди купували продукти на фоні диму, який утворився внаслідок нічної атаки РФ.
Попри безсонну ніч та задимлення, на вулицях Києва людно — кияни купують овочі, квіти, продукти.
За даними очільника КМВА, цієї ночі внаслідок російської атаки постраждали щонайменше чотири локації в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.
У Дніпровському районі вирва від ворожої зброї, винесло багато вікон, у людей склом та уламками посічені руки, ноги. Дісталося дитячому садку.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на масований обстріл України 25 жовтня.
Раніше ми інформували, що у ніч проти 25 жовтня російські армійці балістикою атакували Київ.
