Несмотря на атаку, в Киеве работают ярмарки — фото

Продуктовая ярмарка в Киеве на фоне дыма после ночной атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 октября российские оккупанты баллистическими ракетами атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и раненые. Несмотря на дым после вражеского обстрела, в столице работают продуктовые ярмарки.

На одной из ярмарок побывал корреспондент Новини.LIVE и показал, как жители Киева оправляются после массированной атаки РФ.

Как жители Киева приходят в себя после ночного обстрела — фото

В ночь на 25 октября российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами.

Ярмарка в Киеве на фоне дыма после обстрела. Фото: Новини.LIVE

В результате ночного обстрела Киева погибли по меньшей мере два человека, около 13 человек получили ранения.

Несмотря на атаку и дым в небе, жители Киева продолжают заниматься своими бытовыми делами, в частности покупать продукты на ярмарках.

Люди покупают продукты после атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

Так, на одной из столичных ярмарок люди покупали продукты на фоне дыма, который образовался в результате ночной атаки РФ.

Несмотря на бессонную ночь и задымление, на улицах Киева людно — киевляне покупают овощи, цветы, продукты.

Киевляне пришли на продуктовую ярмарку после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Жители Киева покупают мясо на ярмарке после обстрела. Фото: Новини.LIVE

По данным главы КГВА, этой ночью в результате российской атаки пострадали по меньшей мере четыре локации в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

В Днепровском районе воронка от вражеского оружия, вынесло много окон, у людей стеклом и обломками посечены руки, ноги. Досталось детскому саду.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на массированный обстрел Украины 25 октября.

Ранее мы информировали, что в ночь на 25 октября российские армейцы баллистикой атаковали Киев.