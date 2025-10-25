Несмотря на атаку, в Киеве работают ярмарки — фото

Как Киев оправляется после ночной атаки РФ — фоторепортаж
В ночь на 25 октября российские оккупанты баллистическими ракетами атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и раненые. Несмотря на дым после вражеского обстрела, в столице работают продуктовые ярмарки.
На одной из ярмарок побывал корреспондент Новини.LIVE и показал, как жители Киева оправляются после массированной атаки РФ.
Как жители Киева приходят в себя после ночного обстрела — фото
В ночь на 25 октября российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами.
В результате ночного обстрела Киева погибли по меньшей мере два человека, около 13 человек получили ранения.
Несмотря на атаку и дым в небе, жители Киева продолжают заниматься своими бытовыми делами, в частности покупать продукты на ярмарках.
Так, на одной из столичных ярмарок люди покупали продукты на фоне дыма, который образовался в результате ночной атаки РФ.
Несмотря на бессонную ночь и задымление, на улицах Киева людно — киевляне покупают овощи, цветы, продукты.
По данным главы КГВА, этой ночью в результате российской атаки пострадали по меньшей мере четыре локации в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.
В Днепровском районе воронка от вражеского оружия, вынесло много окон, у людей стеклом и обломками посечены руки, ноги. Досталось детскому саду.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на массированный обстрел Украины 25 октября.
Ранее мы информировали, что в ночь на 25 октября российские армейцы баллистикой атаковали Киев.
