Атака РФ на Київ 25 жовтня — Ткаченко про наслідки

У ніч проти 25 жовтня російські війська балістичними ракетами атакували Київ. Внаслідок ворожого удару загинуло щонайменше двоє людей, також відомо про більш ніж 10 постраждалих.

Про це інформує очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Ткаченко про наслідки атаки РФ на Київ 25 жовтня

"Жодних боєприпасів, жодних військових виробництв. Російські терористи бʼють балістикою по нашій цивільній та житловій інфраструктурі. Все, що ми бачимо — це чистий терор", — прокоментував нічну атаку РФ на Київ Ткаченко.

За даними очільника КМВА, цієї ночі внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 4 локації в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. Наразі ще триває робота рятувальників, локалізація займань.

У Дніпровському районі вирва від ворожої зброї, винесло багато вікон, у людей склом та уламками посічені руки, ноги. Дісталося дитячому садку.

За інформацією Ткаченка, внаслідок нічного обстрілу Києва щонайменше 13 постраждалих, надходять нові звернення.

Зокрема, підтверджено загибель двох людей. Один з тих, в кого поцілила Росія — в тяжкому стані помер у лікарні швидкої допомоги. Дуже важкі поранення, осколкові.

"Вчора я був в цій лікарні, вона виконує колосальний обсяг робіт, 46% всієї ургентної хірургії Києва. Це основна опора для наших постраждалих. Я буду публічно говорити про проблеми, які має заклад і які місто, як балансоутримувач, має вирішити. Є речі, важливіші за асфальт.

Попри все, Київ живе і наші люди дуже міцні. Один з постраждалих просто оправився, встав і пішов по своїх справах. Водночас поруч з місцями, де ще працюють рятувальники, люди відкрили магазини. Це дозволяє підтримати й жителів, які поруч", — розповів Ткаченко.

Крім того, він зазначив, що наступний тиждень присвятить проблемі міського резерву на випадок надзвичайних ситуацій.

Раніше президент Зеленський показав наслідки масованого удару Росії по Україні 25 жовтня.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 жовтня російські окупанти балістикою атакували Київ — лунали потужні вибухи.