Україна
Як Київ пройде зиму — в КМВА відповіді, чи буде евакуація

Як Київ пройде зиму — в КМВА відповіли, чи буде евакуація

Дата публікації: 31 січня 2026 16:47
Чи буде евакуація з Києва — яка ситуація з опаленням та світлом
Намети обігріву у Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Станом на сьогодні у Києві без теплопостачання залишаються близько 200 будинків. Зараз столиця перейшла у режим прогнозованих, але жорстких графіків, попри це евакуація киян не розглядається.

Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в інтерв'ю "РБК-Україна"

Читайте також:

Чи буде евакуація жителів з Києва

Поп розповіла, що наразі питання евакуації киян не розглядається. У місті розгортають опорні пункти для ночівлі, а магазини з генераторами працюють як "Пункти незламності". 

"Наразі про евакуацію не йдеться і не йтиметься. Так, попереду морози, але ми вже пережили схожий період. У місті розгорнуто велику мережу "Пунктів незламності", пунктів обігріву. Вони готові приймати людей", — наголосила речниця КМВА. 

За її словами, наразі в Києві понад 1400 "Пунктів незламності". 700 з них розгорнуті на базі соціальної інфраструктури, а ще понад 500 — це відповідальний бізнес. Крім того, також діють пункти обігріву ДСНС. 

Водночас Катерина Поп закликала киян бути готовими до подібних ситуацій та мати запаси продуктів, води, ліків, заряджені павербанки та готові теплі речі. 

Нагадаємо, раніше кияни відповіли, чи будуть покидати столицю через наближення сильних морозів. Більшість жителів залишаться в місті. 

Також ми писали, що 31 січня по всій столиці відсутнє водопостачання. Це сталося у зв’язку з аварією в енергосистемі.  

Київ евакуація опалення відключення світла світло КМВА
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
