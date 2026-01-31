Будет ли эвакуация из Киева — какова ситуация с отоплением и светом

Палатки обогрева в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По состоянию на сегодня в Киеве без теплоснабжения остаются около 200 домов. Сейчас столица перешла в режим прогнозируемых, но жестких графиков, несмотря на это эвакуация киевлян не рассматривается.

Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в интервью "РБК-Украина".

Реклама

Читайте также:

Будет ли эвакуация жителей из Киева

Поп рассказала, что сейчас вопрос эвакуации киевлян не рассматривается. В городе разворачивают опорные пункты для ночлега, а магазины с генераторами работают как "Пункты несокрушимости".

"Сейчас об эвакуации речь не идет и не будет идти. Да, впереди морозы, но мы уже пережили похожий период. В городе развернута большая сеть "Пунктов несокрушимости", пунктов обогрева. Они готовы принимать людей", — отметила пресс-секретарь КГГА.

По ее словам, сейчас в Киеве более 1400 "Пунктов несокрушимости". 700 из них развернуты на базе социальной инфраструктуры, а еще более 500 — это ответственный бизнес. Кроме того, также действуют пункты обогрева ГСЧС.

В то же время Екатерина Поп призвала киевлян быть готовыми к подобным ситуациям и иметь запасы продуктов, воды, лекарств, заряженные павербанки и готовые теплые вещи.

Напомним, ранее киевляне ответили, будут ли покидать столицу из-за приближения сильных морозов. Большинство жителей останутся в городе.

Также мы писали, что 31 января по всей столице отсутствует водоснабжение. Это произошло в связи с аварией в энергосистеме.