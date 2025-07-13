Київська влада сприяє незаконній легалізації мотузкових доріг у парках столиці

Мотузковий атракціон у київському парку. Фото: Кадр з відео

Завдяки журналістам Новини.LIVE стало відомо про тотальне порушення доброустрою київських парків, які окупували так звані "мотузкові атракціони". Причому покриває ці порушення сама столична влада.

Журналісти програми "НАША СПРАВА" у своєму великому репортажі розкрили всі подробиці.

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Як КМДА легалізує мотузкові дороги у парках

У репортажі зазначається, що КМДА вдалося "легалізувати" мотузкові дороги завдяки "карткам тимчасового порушення доброустрою".

"Головна проблема в тому, що не вказано час тимчасового порушення доброустрою. Це може бути день, може тиждень, може бути рік або ж 5 років", — каже активіст Олег Янчевський.

Розслідування показало, що винних до відповідальності не притягують, контроль за атракціонами — відсутній, а місцева влада видає дозволи на знищення дерев.

Раніше журналісти інформували, що правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів у комунальному підприємстві "Київзеленбуд". Мова про тендерні закупівлі з порушеннями.

Також ми розповідали, що у Київській області поліція викрили масштабний незаконний видобуток піску. Він міг спричинити в регіоні екологічну катастрофу.