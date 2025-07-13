Киевская власть способствует незаконной легализации веревочных дорог в парках столицы

Веревочный аттракцион в киевском парке. Фото: Кадр из видео

Благодаря журналистам Новини.LIVE стало известно о тотальном нарушении благоустройства киевских парков, которые оккупировали так называемые "веревочные аттракционы". Причем покрывает эти нарушения сама столичная власть.

Журналисты программы "НАША СПРАВА" в своем большом репортаже раскрыли все подробности.

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Как КГГА легализует веревочные дороги в парках

В репортаже отмечается, что КГГА удалось "легализовать" веревочные дороги благодаря "карточкам временного нарушения благоустройства".

"Главная проблема в том, что не указано время временного нарушения благоустройства. Это может быть день, может неделю, может быть год или 5 лет", — говорит активист Олег Янчевский.

Расследование показало, что виновных к ответственности не привлекают, контроль за аттракционами — отсутствует, а местные власти выдают разрешения на уничтожение деревьев.

Ранее журналисты информировали, что правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств в коммунальном предприятии "Киевзеленстрой". Речь о тендерных закупках с нарушениями.

Также мы рассказывали, что в Киевской области полиция разоблачили масштабную незаконную добычу песка. Она могла вызвать в регионе экологическую катастрофу.