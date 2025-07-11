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Головна Київ На Київщині викрили масштабний незаконний видобуток піску — відео

На Київщині викрили масштабний незаконний видобуток піску — відео

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Дата публікації: 11 липня 2025 11:55
Нелегальний видобуток піску на Київщині — поліція викрила схему
Незаконний видобуток піску на Київщині. Фото: Нацполіція

У Київській області поліція викрили масштабний незаконний видобуток піску, який міг спричинити в регіоні екологічну катастрофу. Злочинну схему організував власник фермерського господарства, який залучив до справи батька, брата та інших родичів.

Про це повідомили у Національній поліції України 11 липня. 

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Нелегальний видобуток піску на Київщині

Правоохоронці розповіли, що внаслідок протиправних робіт на Київщині утворилася штучна водойма площею понад три гектари та глибиною до шести метрів — це еквівалент площі чотирьох футбольних полів і висоти двоповерхового будинку. 

"Така водойма створила реальну загрозу порушення природного гідрологічного режиму річки Ірпінь. У разі злиття ставка з нею існував високий ризик підтоплення прибережних територій, забруднення води техногенними відходами, руйнування берегів, доріг, дамб і мостів. Подекуди до русла річки залишалося менш як три метри", — йдеться у повідомленні. 

Поліцейські встановили, що організував протиправну схему власник фермерського господарства та орендар низки земель, який залучив до масштабних махінацій свого батька, брата та інших родичів. 

Нелегальний видобуток піску на Київщині
Незаконний видобуток піску на Київщині. Фото: Нацполіція

Зазначається, що землі, які орендував обвинувачений, офіційно мали сільськогосподарське призначення, але замість ведення господарства зловмисники облаштували нелегальний видобуток піску за допомогою земснаряду — плавзасобу для підводної розробки ґрунтів. Від земснаряда вони проклали спеціальні проводи, якими транспортували піщану масу до місць накопичення. Далі пісок продавали під замовлення. 

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Незаконний видобуток піску на Київщині. Фото: Нацполіція

У Державному земельному кадастрі розповіли, що зловмисники не мали жодних спеціальних дозволів на користування надрами, а самі родовища не перебувають на державному балансі запасів. 

Так, правоохоронці провели обшуки у місцях проживання фігурантів та на місці незаконного видобутку. Вони вилучили обладнання для видобутку піску, документи та мобільні телефони, що містять докази незаконної діяльності.

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Обшуки у зловмисників. Фото: Нацполіція

Наразі тривають експертні дослідження для визначення фактичних обсягів незаконно видобутої піщаної сировини та встановлення заподіяних державі збитків. Також здійснюється досудове розслідування за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Нагадаємо, посадовцям КМДА, які завдали мільйони збитків Києву, оголосили підозри. Вони стосуються службової недбалості, перевищення службових повноважень та розтрати майна. 

Крім того, щодо 20 осіб із "Київзеленбуду" направили 18 обвинувальних актів до суду. Загальна сума збитків становить 8,5 мільйона гривень. 

поліція Київська область видобуток піску екологічна загроза природні матеріали
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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