Обстріл Києва 21 липня — як люди відновлюють домівки

Наслідки удару по Києву 21 липня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Російські війська 21 липня завдали ракетного-дронового удару по Києву. Уламки ворожої ракети понівечили вхід до станції метро "Лук'янівська" та житлові будинки поблизу. Зараз кияни відновлюють свої домівки.

Про це розповів журналіст Олександр Саюн в ефірі "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва 21 липня

Окупанти 21 липня завдали по Києву комбінованого удару, під час якого столиця постраждала найбільше. Так, уламки ворожої ракети понівечили вхід до станції метро "Лук'янівська" — там вибило вікна та обвалило фасадну плитку. Станція вже відновила роботу.

Поблизу метро відбулось чергове влучання в житловий будинок. Уламки "Шахеда" впали між першим і другим поверхом — весь будинок постраждав до п'ятого поверху. Дві квартири вигоріли повністю, кілька зруйнованих частково.

Наразі люди відновлюють житло і роблять це не вперше — дехто вже втретє міняє вікна, ремонтує балкони, замінює згорілі меблі. Усе заради того, щоб лишатися вдома.

Нагадаємо, аналітики ISW попередили, що РФ готується до масштабних ударів по Україні. Вона нарощує виробництво ракет і безпілотників.

Так, пізно ввечері 26 липня окупанти атакували Степногірськ у Запорізькій області. На місці зруйнованого будинку знайшли тіла двох людей.