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Головна Київ Нічний обстріл Києва — кількість постраждалих знову зросла

Нічний обстріл Києва — кількість постраждалих знову зросла

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 11:33
Атака на Київ — кількість постраждалих зростає
Наслідки атаки РФ на Київ 21 липня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 21 липня російські загарбники ракетами та дронами атакували Київ. Наразі кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 8 осіб.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Атака РФ на Київ — кількість постраждалих зростає

За інформацією очільника Київської міської військової адміністрації, станом на 10:48 21 липня вже відомо про 8 постраждалих внаслідок російської атаки на столицю.

Як повідомив начальник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат, у Києві зафіксовано понад 15 прямих влучань внаслідок російської атаки.

Крім того, за його інформацією, також зафіксовані серйозні ушкодження через падіння вже збитих цілей.

Ігнат наголосив, усі ракети, як балістичні, так і крилаті, не досягли цілей.

"По Києву є саме прямих влучань по певних об'єктах понад півтори десятки. Решта — надзвичайно серйозні ушкодження по районах міста, де падали вже збиті цілі", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська" у Києві.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на Україну 21 липня 2025 року.

Київ обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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