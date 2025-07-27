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Главная Киев Как люди восстанавливают дома после удара по Лукьяновке — видео

Как люди восстанавливают дома после удара по Лукьяновке — видео

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 14:32
Обстрел Киева 21 июля — как люди восстанавливают дома
Последствия удара по Киеву 21 июля. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Российские войска 21 июля нанесли ракетный-дроновой удар по Киеву. Обломки вражеской ракеты повредили вход в станцию метро "Лукьяновская" и жилые дома поблизости. Сейчас киевлян восстанавливают свои дома.

Об этом рассказал журналист Александр Саюн в эфире "Київського часу".

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Оккупанты 21 июля нанесли по Киеву комбинированный удар, во время которого столица пострадала больше всего. Так, обломки вражеской ракеты изуродовали вход в станцию метро "Лукьяновская" — там выбило окна и обвалило фасадную плитку. Станция уже возобновила работу.

Вблизи метро состоялось очередное попадание в жилой дом. Обломки "Шахеда" упали между первым и вторым этажом — весь дом пострадал до пятого этажа. Две квартиры выгорели полностью, несколько разрушенных частично.

Сейчас люди восстанавливают жилье и делают это не впервые — некоторые уже в третий раз меняют окна, ремонтируют балконы, заменяют сгоревшую мебель. Все ради того, чтобы оставаться дома.

Напомним, аналитики ISW предупредили, что РФ готовится к масштабным ударам по Украине. Она наращивает производство ракет и беспилотников.

Так, поздно вечером 26 июля оккупанты атаковали Степногорск в Запорожской области. На месте разрушенного дома нашли тела двух человек.

Киев обстрелы жилье дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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