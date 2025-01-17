Обстріл Київської області 17 січня — наслідки російського удару показали на відео

Чоловіки ліквідовують наслідки російського удару. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У Бучанському районі Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків ранкового удару, завданого російськими окупантами. Рятувальники разом із місцевими мешканцями розбирають завали та відновлюють пошкоджену територію.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Уламки ворожого дрона-камікадзе "Шахед" спричинили масштабну пожежу у Бучанському районі, яка знищила кафе та прилеглу котельню. Попри зусилля пожежників, врятувати будівлі не вдалося.

Внаслідок атаки постраждав 12-річний хлопець. Його доставили до лікарні, де він отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 17 січня росіяни здійснили чергову атаку дронами на Київську область. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження.

Також ми писали, що окупанти вдарили по двох багатоповерхівках у Кривому Розі. Багато людей загинули і отримали поранення.