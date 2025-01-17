Обстрел Киевской области 17 января — последствия российского удара показали на видео

Как в Киевской области ликвидируют последствия атаки РФ — видео
В Бучанском районе Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий утреннего удара, нанесенного российскими оккупантами. Спасатели вместе с местными жителями разбирают завалы и восстанавливают поврежденную территорию.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.
Ликвидация последствий
Осколки вражеского дрона-камикадзе "Шахед" вызвали масштабный пожар в Бучанском районе, который уничтожил кафе и прилегающую котельную. Несмотря на усилия пожарных, спасти здания не удалось.
В результате атаки пострадал 12-летний парень. Его доставили в больницу, где он получает необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 17 января россияне осуществили очередную атаку дронами на Киевскую область. В результате обстрела зафиксированы повреждения.
Также мы писали, что оккупанты ударили по двум многоэтажкам в Кривом Роге. Многие люди погибли и получили ранения.
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