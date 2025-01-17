Обстрел Киевской области 17 января — последствия российского удара показали на видео

Мужчины ликвидируют последствия российского удара. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Бучанском районе Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий утреннего удара, нанесенного российскими оккупантами. Спасатели вместе с местными жителями разбирают завалы и восстанавливают поврежденную территорию.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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Ликвидация последствий

Осколки вражеского дрона-камикадзе "Шахед" вызвали масштабный пожар в Бучанском районе, который уничтожил кафе и прилегающую котельную. Несмотря на усилия пожарных, спасти здания не удалось.

В результате атаки пострадал 12-летний парень. Его доставили в больницу, где он получает необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 17 января россияне осуществили очередную атаку дронами на Киевскую область. В результате обстрела зафиксированы повреждения.

Также мы писали, что оккупанты ударили по двум многоэтажкам в Кривом Роге. Многие люди погибли и получили ранения.