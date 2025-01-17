На Київщині через атаку РФ горіли будинки, поранено дитину

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 17 січня, здійснили чергову атаку дронами на Київську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль, постраждала дитина.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київщини у Telegram.

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Станом на восьму ранку внаслідок падіння уламків в одному з районів Київщини пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Також відомо про пожежу у двоповерховому приміщенні, в якому розташовані заклади громадського харчування — загоряння ліквідували.

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Через обстріл 12-річний хлопчик отримав поранення ноги, його ушпиталили. На місці події працює слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки.

Слідчі розпочнуть кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, вчора увечері на Київщині лунали вибухи внаслідок роботи ППО по російських дронах.

А вночі проти 16 січня Росія вчергове атакувала Україну за допомогою 55 ударних дронів. Сили ППО збили 34 БпЛА у небі над областями.