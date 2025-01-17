На Київщині через атаку РФ горіли будинки, поранено дитину

РФ атакувала Київщину, поранено дитину — фото наслідків
Російські війська в ніч проти п'ятниці, 17 січня, здійснили чергову атаку дронами на Київську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль, постраждала дитина.
Про це повідомила пресслужба Поліції Київщини у Telegram.
Атака на Київщину 17 січня
Станом на восьму ранку внаслідок падіння уламків в одному з районів Київщини пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Також відомо про пожежу у двоповерховому приміщенні, в якому розташовані заклади громадського харчування — загоряння ліквідували.
Через обстріл 12-річний хлопчик отримав поранення ноги, його ушпиталили. На місці події працює слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки.
Слідчі розпочнуть кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів.
Нагадаємо, вчора увечері на Київщині лунали вибухи внаслідок роботи ППО по російських дронах.
А вночі проти 16 січня Росія вчергове атакувала Україну за допомогою 55 ударних дронів. Сили ППО збили 34 БпЛА у небі над областями.
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