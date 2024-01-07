Як називали новонароджених у Києві — незвичні імена 2023 року

Мати з дитиною. Фото: Новини.Live

Українці, зокрема, кияни 2023 року продовжили дивувати вибором незвичних імен для свого чада. На це часто впливають історичні події, люди, популярні предмети й технології, знову відроджуються старовинні імена.

Про найпопулярніші імена розповіли в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

Читайте також:

Які імена мешканці Києва давали своїм дітям 2023 року

Топ дитячих імен Києва виглядає так:

дівчатка: Марія, Соломія, Єва, Поліна;

хлопчики: Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Данило, Михайло.

Рідкісні імена дітей

Йдеться про:

Пауліна, Оріяна, Євдокія, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрід, Дзвінка-Ія, Сахара, Октавія, Вогнена, Арія, Афіна-Пенелопа, Яруна, Дзвінка, Килина, Еммануела, Іларія, Магда, Юстина, Фрея, Глафіра, Матільда, Іуліанія, Інга, Лілі, Леоніда, Зореслава, Афіна, Нефа.

Незвичні чоловічі імена:

Зореслав, Леслав, Яніслав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корній, Будимир, Вір, Еней, Серафим, Єрофій, Люксор, Елізар, Іоанн, Гаррі, Адоніс, Арес, Іліодор, Марс, Тео, Ян, Доміан, Зевс, Грей, Кай.

Найпопулярніші імена в області:

дівчатка: Дарина, Злата, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Анна;

хлопчики: Тимофій, Тимур, Максим, Марк, Богдан, Олександр, Дмитро.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв побував на місці розташування одного з опорних пунктів підрозділу, який виконує бойові завдання у Київській області. Йому вдалося ознайомитися зі станом бойової готовності та тилового забезпечення військових.