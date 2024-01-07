Как называли новорожденных в Киеве — необычные имена 2023 года
Украинцы, в частности, киевляне 2023 продолжили удивлять выбором необычных имен для своего чада. На это часто влияют исторические события, люди, популярные предметы и технологии, снова возрождаются старинные имена.
О самых популярных именах рассказали в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.
Какие имена жители Киева давали своим детям в 2023 году
Топ детских имен Киева выглядит так:
- девочки: Мария, Соломия, Ева, Полина;
- мальчики: Максим, Марк, Тимофей, Александр, Даниил, Михаил.
Редкие имена детей
Речь идет о:
- Паулина, Орияна, Евдокия, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрид, Звонка-ия, Сахара, Октавия, Огнена, Ария, Афина-Пенелопа, Яруна, Звонка, Акулина, Эммануэла, Иллария, Магда, Юстина, Фрея, Матильда, Иулиания, Инга, Лили, Леонида, Зореслава, Афина, Нефа.
Необычные мужские имена:
- Зореслав, Леслав, Янислав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корней, Будимир, Вер, Эней, Серафим, Ерофий, Люксор, Элизар, Иоанн, Гарри, Адонис, Арес, Илиодор, Марс, Тео, Ян, Домиан, Зевс, Грэй, Кай.
Самые популярные имена в области:
- девочки: Дарья, Злата, Полина, София, Ева, Соломия, Анна;
- мальчики: Тимофей, Тимур, Максим, Марк, Богдан, Александр, Дмитрий.
Напомним, командующий Объединенными Силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев побывал на месте расположения одного из опорных пунктов подразделения, выполняющего боевые задания в Киевской области. Ему удалось ознакомиться с состоянием боевой готовности и тылового обеспечения военных.
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