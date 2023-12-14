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Як негода вплинула на роботу енергосистеми на Київщині — відповідь ДТЕК

14 грудня 2023 09:57
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Як негода вплинула на роботу енергосистеми на Київщині — відповідь ДТЕК
Електрики ремонтують енергооб'єкти. Фото: Укренерго
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Через негоду у Київській області енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи. Працівники готуються ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення. 

Про це повідомили в ДТЕК

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У ДТЕК розповіли, що за прогнозами синоптиків сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та сильні пориви вітру. 

Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення. 

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Нагадаємо, декілька днів тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців заощаджувати електроенергію, оскільки навантаження на енергетичну систему зросло, і водночас росіяни знову хочуть завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди.

Окрім того, раніше гендиректор Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що на українців чекає кілька "напружених тижнів" в енергетиці. Він також спрогнозував, коли навантаження системи дещо спаде.

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