Як негода вплинула на роботу енергосистеми на Київщині — відповідь ДТЕК
Через негоду у Київській області енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи. Працівники готуються ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення.
Про це повідомили в ДТЕК.
Яка ситуація з енергосистемою у Київській області
У ДТЕК розповіли, що за прогнозами синоптиків сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та сильні пориви вітру.
Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення.
Нагадаємо, декілька днів тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців заощаджувати електроенергію, оскільки навантаження на енергетичну систему зросло, і водночас росіяни знову хочуть завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди.
Окрім того, раніше гендиректор Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що на українців чекає кілька "напружених тижнів" в енергетиці. Він також спрогнозував, коли навантаження системи дещо спаде.
Читайте Новини.LIVE!