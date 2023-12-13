У КМВА розповіли, скільки будинків залишаються без світла через нічну атаку
Внаслідок нічної атаки на Київ у Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 житлових будинків. Уламки ракет пошкодили лінії електропередач.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Скільки киян без світла через нічну атаку РФ
Як відомо, через ракетний удар окупантів по Києву, у Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 приватних будинків. Уламки ракет пошкодили лінії електропередач, але до 14:00 аварійні бригади ДТЕК планують відновити електропостачання.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по Києву. Мер міста Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки попередньо, є влучання на території однієї зі столичних лікарень. Згодом у МВС показали наслідки з місця падіння уламків та розповіли про руйнування.
Відомо, що внаслідок атаки постраждали 53 людини, 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували.
Загалом, росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі.
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