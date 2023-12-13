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У КМВА розповіли, скільки будинків залишаються без світла через нічну атаку

13 грудня 2023 08:51
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У КМВА розповіли, скільки будинків залишаються без світла через нічну атаку
Київ без світла. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок нічної атаки на Київ у Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 житлових будинків. Уламки ракет пошкодили лінії електропередач.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко

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Як відомо, через ракетний удар окупантів по Києву, у Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 приватних будинків. Уламки ракет пошкодили лінії електропередач, але до 14:00 аварійні бригади ДТЕК планують відновити електропостачання.

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Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по Києву. Мер міста Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки попередньо, є влучання на території однієї зі столичних лікарень. Згодом у МВС показали наслідки з місця падіння уламків та розповіли про руйнування. 

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 53 людини, 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. 

Загалом, росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі. 

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