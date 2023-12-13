У КМВА розповіли, скільки будинків залишаються без світла через нічну атаку

Київ без світла. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки на Київ у Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 житлових будинків. Уламки ракет пошкодили лінії електропередач.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Як відомо, через ракетний удар окупантів по Києву, у Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 приватних будинків. Уламки ракет пошкодили лінії електропередач, але до 14:00 аварійні бригади ДТЕК планують відновити електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по Києву. Мер міста Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки попередньо, є влучання на території однієї зі столичних лікарень. Згодом у МВС показали наслідки з місця падіння уламків та розповіли про руйнування.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 53 людини, 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували.

Загалом, росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі.