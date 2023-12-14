Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Как непогода повлияла на работу энергосистемы в Киевской области — ответ ДТЭК arrow

Как непогода повлияла на работу энергосистемы в Киевской области — ответ ДТЭК

14 декабря 2023 09:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как непогода повлияла на работу энергосистемы в Киевской области — ответ ДТЭК
Электрики ремонтируют энергообъекты. Фото: Укрэнерго
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за непогоды в Киевской области энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы. Работники готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения. 

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Какая ситуация с энергосистемой в Киевской области

В ДТЭК рассказали, что по прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня в Киевской области ожидается мокрый снег, дождь и сильные порывы ветра.

Поэтому энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения.

null

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, поскольку нагрузка на энергетическую систему возросла, и в то же время россияне снова хотят нанести украинской энергетике наибольший ущерб.

Кроме того, ранее гендиректор Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что украинцев ждет несколько "напряженных недель" в энергетике. Он также спрогнозировал, когда нагрузка системы немного спадет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме