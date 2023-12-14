Как непогода повлияла на работу энергосистемы в Киевской области — ответ ДТЭК

Электрики ремонтируют энергообъекты. Фото: Укрэнерго

Из-за непогоды в Киевской области энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы. Работники готовятся ликвидировать последствия аварий в случае их возникновения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В ДТЭК рассказали, что по прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня в Киевской области ожидается мокрый снег, дождь и сильные порывы ветра.

Поэтому энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения.

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, поскольку нагрузка на энергетическую систему возросла, и в то же время россияне снова хотят нанести украинской энергетике наибольший ущерб.

Кроме того, ранее гендиректор Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что украинцев ждет несколько "напряженных недель" в энергетике. Он также спрогнозировал, когда нагрузка системы немного спадет.