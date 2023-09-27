Як побороти затори в Києві — транспортний експерт

Вечірній трафік у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київ страждає від заторів щодня у години пік, багато киян годинами стоїть в тягнучках дорогою на роботу і додому. Найефективнішим методом боротьби з підвищеним автомобільним трафіком є розвиток громадського транспорту.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

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Розвиток громадського транспорту для боротьби з заторами

Громадський транспорт столиці має бути настільки комфортним для пересування, щоб кияни самі хотіли відкласти авто і пересісти на інший вид транспорту.

"Якщо водії, які стоять в заторах бачитимуть, що їх обганяє громадський транспорт — один, другий, третій автобус, тролейбус, який коштує всього 8 гривень — а ти їдеш в центр на автомобілі, палиш бензин, маєш платити за страхування, маєш заплатити, за паркування.

І ти думаєш — а навіщо я оце їду, якщо я можу швидко доїхати громадським транспортом, який ще й не переповнений? Я можу собі читати книжку чи дивитися фільм в телефоні. І транспорт з кондиціонером. То чого б ним не користуватись?" — розповідає транспортний експерт Олександр Гречко.

Однак для цього необхідно вкладати кошти в розвиток громадського транспорту. Він має бути комфортним, інклюзивним, з кондиціонером і рухатись за графіком, передбачувано.

Також Олександр наголошує на важливості скасувати рішення про зупинку комунального транспорту під час повітряної тривоги, а також заборону на перетин мостів через Дніпро.

"Вже рік діє це безглузде рішення, на мою думку, і на думку багатьох людей, які навіть підписали 6 петицій, щоб це рішення було скасовано. І, відповідно, для багатьох людей це лотерея. Сідаючи в наземний транспорт, вони не знають доїдуть вони до пункту призначення чи ні", — нарікає співзасновник ГО "Пасажири Києва".

Нагадаємо, у Києві запровадили нові обмеження для водіїв великовантажних машин. З 20 вересня їм можна вʼїжджати до столиці лише з 10:00 до 17:00 та з 20:00 до 07:00.