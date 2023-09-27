Как побороть пробки в Киеве — транспортный эксперт

Вечерний трафик в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киев страдает от пробок ежедневно в часы пик, многие киевляне часами стоят в тянучках по дороге на работу и домой. Наиболее эффективным методом борьбы с повышенным автомобильным трафиком является развитие общественного транспорта.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

Читайте также:

Развитие общественного транспорта для борьбы с пробками

Общественный транспорт столицы должен быть настолько комфортен для передвижения, чтобы киевляне сами хотели отложить авто и пересесть на другой вид транспорта.

"Если стоящие в пробках водители будут видеть, что их обгоняет общественный транспорт — один, второй, третий автобус, троллейбус, который стоит всего 8 гривен — а ты едешь в центр на автомобиле, куришь бензин, должен платить за страхование, должен заплатить, за парковку.

И ты думаешь — а зачем я еду, если я могу быстро доехать общественным транспортом, который еще и не переполнен? Я могу читать книгу или смотреть фильм в телефоне. И транспорт с кондиционером. Почему бы им не пользоваться?" — рассказывает транспортный эксперт Александр Гречко.

Однако для этого необходимо вкладывать средства в развитие общественного транспорта. Он должен быть комфортным, инклюзивным, с кондиционером и двигаться по графику, предсказуемо.

Также Александр отмечает важность отменить решение об остановке коммунального транспорта во время воздушной тревоги, а также запрет на пересечение мостов через Днепр.

"Уже год действует это бессмысленное решение, по моему мнению, и по мнению многих людей, даже подписавших 6 петиций, чтобы это решение было отменено. И, соответственно, для многих людей это лотерея. Садясь в наземный транспорт, они не знают доедут они в пункт назначения или нет", — сетует соучредитель ОО "Пассажиры Киева".

Напомним, в Киеве ввели новые ограничения для водителей большегрузных машин. С 20 сентября им можно въезжать в столицу только с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 07:00.