Як працює комендантська година у Києві: які документи потрібні та де їх отримати

Комендантська година у Києві. Фото: google.com

У Києві зберігається режим воєнного стану. Введені у зв'язку з цим заходи, включаючи комендантську годину та обмеження руху через Південний міст, є серйозними кроками для забезпечення безпеки міста.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

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Обмеження у Києві

У повідомленні йдеться, що більша частина киян суворо та відповідально дотримується встановлених правил. Проте обурення викликає відео у соціальних мережах, де дехто порушує комендантську годину, пересуваючись містом. Зрозуміло, така поведінка є порушенням, і кожен інцидент потребує ретельного розгляду.

Які правила діють за наявності документів під час комендантської години

Спеціальний дозвіл на пересування під час комендантської години не надає можливості проїзду через Південний міст незалежно від часу доби. Проїзд дозволено виключно для військових та представників силових структур, транспорту, що підтримує життєзабезпечення міста, та вантажних автомобілів.

Дозволи на комендантську годину видаються суворо для зазначеного автомобіля та водія/водіїв. У документі фіксуються марка, колір, номер авто, дані водія, який має право на керування, власника транспорту та орган, що видав дозвіл. Кожен дозвіл захищений і має свій унікальний номер.

Де отримати документи на вільне пересування під час комендантської години

Видачею таких дозволів у Києві та області займаються: Київська міська військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація, КМДА та військова служба правопорядку.

У кожному випадку порушення необхідно точно встановити — чи був дозвіл, чи він був легальним, і у разі позитивної відповіді — хто і з яких причин його видав. Вся необхідна інформація вказана у дозволі.

Контроль за дотриманням правил використання дозволів здійснюють сили поліції на дорожніх блокпостах чи вулицях міста. За останні місяці було вилучено понад півтори тисячі недійсних чи неправомірно використаних документів.

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що правоохоронці притягнули до відповідальності адміністратора клубу у Києві, який розташований у Печерському районі. Заклад працював під час комендантської години та продавав алкоголь у заборонений час.