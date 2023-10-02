Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Як працює комендантська година у Києві: які документи потрібні та де їх отримати arrow

Як працює комендантська година у Києві: які документи потрібні та де їх отримати

2 жовтня 2023 18:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Як працює комендантська година у Києві: які документи потрібні та де їх отримати
Комендантська година у Києві. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві зберігається режим воєнного стану. Введені у зв'язку з цим заходи, включаючи комендантську годину та обмеження руху через Південний міст, є серйозними кроками для забезпечення безпеки міста.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Читайте також:

Обмеження у Києві

У повідомленні йдеться, що більша частина киян суворо та відповідально дотримується встановлених правил. Проте обурення викликає відео у соціальних мережах, де дехто порушує комендантську годину, пересуваючись містом. Зрозуміло, така поведінка є порушенням, і кожен інцидент потребує ретельного розгляду.

Які правила діють за наявності документів під час комендантської години

  • Спеціальний дозвіл на пересування під час комендантської години не надає можливості проїзду через Південний міст незалежно від часу доби. Проїзд дозволено виключно для військових та представників силових структур, транспорту, що підтримує життєзабезпечення міста, та вантажних автомобілів.
  • Дозволи на комендантську годину видаються суворо для зазначеного автомобіля та водія/водіїв. У документі фіксуються марка, колір, номер авто, дані водія, який має право на керування, власника транспорту та орган, що видав дозвіл. Кожен дозвіл захищений і має свій унікальний номер.

Де отримати документи на вільне пересування під час комендантської години

  • Видачею таких дозволів у Києві та області займаються: Київська міська військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація, КМДА та військова служба правопорядку.
  • У кожному випадку порушення необхідно точно встановити — чи був дозвіл, чи він був легальним, і у разі позитивної відповіді — хто і з яких причин його видав. Вся необхідна інформація вказана у дозволі.

Контроль за дотриманням правил використання дозволів здійснюють сили поліції на дорожніх блокпостах чи вулицях міста. За останні місяці було вилучено понад півтори тисячі недійсних чи неправомірно використаних документів.

КДВА
Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що правоохоронці притягнули до відповідальності адміністратора клубу у Києві, який розташований у Печерському районі. Заклад працював під час комендантської години та продавав алкоголь у заборонений час.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз