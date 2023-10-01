Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Полицейские оштрафовали клуб в Киеве, который нарушал комендантский час arrow

Полицейские оштрафовали клуб в Киеве, который нарушал комендантский час

1 октября 2023 19:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Полицейские оштрафовали клуб в Киеве, который нарушал комендантский час
Полицейские и администратор клуба в Киеве. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители привлекли к ответственности администратора клуба в Киеве, который расположен в Печерском районе. Заведение работало во время комендантского часа и продавало алкоголь в запрещенное время.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Наказание за работу во время комендантского часа

"Несмотря на ограничения, установленные на период военного положения, развлекательное заведение функционировало с нарушением комендантского часа и реализовывало посетителям алкоголь в запрещенное время", — говорится в сообщении.

В полицию поступило сообщение о работе одного из заведений на улице Федорова от представителя СМИ. После этого видеоматериалы были опубликованы в социальных сетях.

В полиции напомнили, что заведениям общественного питания в Киеве разрешено работать до 23:00.

"В отношении администратора заведения полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает от 6 800 до 13 600 гривен штрафа. К тому же правоохранители провели превентивную работу с работниками клуба.

Напомним, в Киеве нашли клуб, который работает во время комендантского часа. Речь идет о заведении Boho club. Нарушения происходят уже несколько месяцев.

Также мы писали, что блогер Анна Краснова опубликовала новые видео, как она катается по Киеву. Есть подозрения, что ее поездка была во время комендантского часа.

Добавим, журналисты узнали имя мужчины, который был с блогером Анной Красновой в авто на Южном мосту в комендантский час. Как отмечено в открытых источниках, Шекерли является соучредителем компании по производству фруктовых напитков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз