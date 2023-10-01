Полицейские оштрафовали клуб в Киеве, который нарушал комендантский час

Полицейские и администратор клуба в Киеве. Фото: скриншот с видео

Правоохранители привлекли к ответственности администратора клуба в Киеве, который расположен в Печерском районе. Заведение работало во время комендантского часа и продавало алкоголь в запрещенное время.

Об этом сообщает полиция Киева.

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"Несмотря на ограничения, установленные на период военного положения, развлекательное заведение функционировало с нарушением комендантского часа и реализовывало посетителям алкоголь в запрещенное время", — говорится в сообщении.

В полицию поступило сообщение о работе одного из заведений на улице Федорова от представителя СМИ. После этого видеоматериалы были опубликованы в социальных сетях.

В полиции напомнили, что заведениям общественного питания в Киеве разрешено работать до 23:00.

"В отношении администратора заведения полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает от 6 800 до 13 600 гривен штрафа. К тому же правоохранители провели превентивную работу с работниками клуба.

Напомним, в Киеве нашли клуб, который работает во время комендантского часа. Речь идет о заведении Boho club. Нарушения происходят уже несколько месяцев.

Также мы писали, что блогер Анна Краснова опубликовала новые видео, как она катается по Киеву. Есть подозрения, что ее поездка была во время комендантского часа.

Добавим, журналисты узнали имя мужчины, который был с блогером Анной Красновой в авто на Южном мосту в комендантский час. Как отмечено в открытых источниках, Шекерли является соучредителем компании по производству фруктовых напитков.