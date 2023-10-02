Как работает комендантский час в Киеве: какие документы нужны и где их получить

Комендантский час в Киеве. Фото: google.com

В Киеве сохраняется режим военного положения. Введенные в связи с этим меры, включая комендантский час и ограничение движения через Южный мост, являются серьезными шагами для обеспечения безопасности города.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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В сообщении говорится, что большая часть киевлян строго и ответственно придерживается установленных правил. Однако, возмущение вызывает видео в социальных сетях, где кое-кто нарушает комендантский час, передвигаясь по городу. Разумеется, такое поведение является нарушением, и каждый инцидент требует тщательного рассмотрения.

Какие правила действуют при наличии документов во время комендантского часа

Специальное разрешение на передвижение во время комендантского часа не предоставляет возможности проезда через Южный мост, независимо от времени суток. Проезд разрешен исключительно для военных и представителей силовых структур, транспорта, поддерживающего жизнеобеспечение города, и грузовых автомобилей.

Разрешения на комендантский час выдаются строго для указанного автомобиля и водителя/водителей. В документе фиксируются марка, цвет, номер авто, данные водителя, имеющего право на управление, владельца транспорта и орган, выдавший разрешение. Каждое разрешение защищено и имеет свой уникальный номер.

Где получить документы на свободное передвижение во время комендантского часа

Выдачей таких разрешений в Киеве и области занимаются: Киевская городская военная администрация, Киевская областная военная администрация, КГГА, и военная служба правопорядка.

В каждом случае нарушения необходимо точно установить — было ли разрешение, было ли оно легальным, и в случае положительного ответа — кто и по каким причинам его выдал. Вся необходимая информация указана в разрешении.

Контроль за соблюдением правил использования разрешений осуществляют силы полиции на дорожных блокпостах или на улицах города. За последние месяцы было изъято более полутора тысяч недействительных или неправомерно использованных документов.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, что Правоохранители привлекли к ответственности администратора клуба в Киеве, который расположен в Печерском районе. Заведение работало во время комендантского часа и продавало алкоголь в запрещенное время.