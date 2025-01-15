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Як радянська влада маніпулювала про аварію в Чорнобилі

15 січня 2025 09:39
Анастасія Постоєнко - Редактор
Як СРСР приховував аварію на Чорнобильській атомній електростанції
Чорнобильська атомна електростанція після вибуху. Фото: Національний інститут пам'яті
Анастасія Постоєнко - Редактор

Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції 26 квітня 1986 року став найбільшою техногенною катастрофою в історії. Замість того, щоб негайно інформувати громадян про небезпеку, радянське керівництво і спецслужби вдалися до тотального замовчування, намагаючись контролювати інформацію як всередині країни, так і за її межами.

Новини.LIVE розповість, як радянська влада створювала ілюзію відкритості та контрольованості ситуації після аварії на ЧАЕС.

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Як КДБ контролювало ЗМІ та будь-які розмови громадян

Одразу після аварії Управління КДБ по Києву отримало наказ обмежити поширення будь-якої інформації. Уже 26 квітня кореспонденція і міжнародні телефонні дзвінки перебували під жорстким контролем. Хоча 27 квітня почалася евакуація мешканців Прип’яті, радянські ЗМІ продовжували мовчати.

Лише 28 квітня у програмі "Врємя" лаконічно повідомили про аварію, зазначивши, що ситуація "під контролем". 30 квітня газета "Правда" повторила ці ж тези, додавши, що рівень радіації контролюється, а евакуація населення вже відбулася.

Радянська влада створювала ілюзію, що начебто нічого сталося 

Радянська влада зосередилася на створенні ілюзії стабільності. Попри небезпеку, 1 травня у Києві провели парад, на який зібрали понад 120 тисяч людей. Цей захід мав показати світовій спільноті, що ситуація контрольована, хоча радіоактивна хмара вже накрила місто.

Втім на місцевому партійному рівні було встановлено квоту у 2000 осіб щодо кількості учасників акції від кожного з десяти районів Києва, зоча зазвичай цей показник коливався в межах 5 000 осіб. 

Парад 1986 рік
Парад в Києві 1 травня 1986 року. Фото: Інститут національної пам'яті

Водночас на ранок 3 травня лікарні прийняли понад 900 осіб із симптомами радіаційного ураження. До 4 травня кількість госпіталізованих зросла до 1345, серед яких було 330 дітей. Радіологічні відділення були переповнені, і пацієнтів почали направляти до лікарень за межами Києва.

Повний контроль над інформацією про аварю на ЧАЕС

КДБ запровадив безпрецедентні заходи для блокування інформації. У травні 1986 року спецслужби створили перелік із 26 пунктів, які підлягали засекреченню. У ньому були дані про причини аварії, рівень радіаційного забруднення, масштаби дезактиваційних робіт, кількість постраждалих та захворювання.

Преса про Чорнобиль 1986
Заголовки з газети. Фото: Wikimedia Commons

Навіть лікарям забороняли вказувати у документах діагноз "променева хвороба", замінюючи його на "вегетосудинну дистонію". Місцева преса в зоні аварії, зокрема газета "Прапор Перемоги", продовжувала друкувати партійні гасла, не згадуючи про катастрофу.

Як СРСР брехав світовій спільноті про аварію на ЧАЕС

На міжнародній арені приховати трагедію було складніше. Радіоактивна хмара, яка пройшла через Білорусь, Литву, Швецію та Фінляндію, змусила Швецію вимагати пояснень.

Радянська пропаганда стверджувала, що аварія сталася через людський фактор, уникаючи згадки про конструктивні недоліки реактора. 30 квітня відбувся брифінг для іноземних послів у Москві, на якому радянські представники запевнили, що ситуація контрольована, а здоров’ю людей нічого не загрожує.

5 травня лідери Великої сімки на саміті в Токіо закликали СРСР негайно надати правдиву інформацію. Водночас радянська влада встановила жорсткий контроль за іноземними журналістами, які відвідували Київ. Їх супроводжували агенти КДБ, які поширювали "вигідну" інформацію.

Реактор 4 ЧАЕС
Четвертий енергоблок ЧАЕС. Фото: Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів

Наприклад, у травні 1986 року до Києва приїхав генеральний директор МАГАТЕ Ханс Блікс. Радянська влада обмежила його візит до зони АЕС, дозволивши лише проліт гелікоптером. Попри зафіксовані високі рівні радіації, на пресконференції він озвучив оптимістичні тези, що територію можна буде навіть відновити і допустити людей до проживання. 

Також радянська пропаганда намагалася дискредитувати західні ЗМІ, які інформували про масштаби катастрофи. Водночас іноземні уряди почали евакуювати своїх громадян із Києва та Мінська. Студенти з країн, що розвиваються, також зверталися до посольств із проханнями про допомогу, які радянська влада пояснювала "бажанням отримати безкоштовні квитки додому".

Нагадаємо, розробники української гри про Чорнобильську зону  S.T.A.L.K.E.R. 2 готують масштабне оновлення

Також стало відомо, що загрожувало ЧАЕС під час окупації Київщини на початку 2022 року.

Київ СРСР Київська область Чорнобильська АЕС пропаганда Чорнобиль

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10:14 В одному з супермаркетів продають яйця за 3,5 грн — де шукати

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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