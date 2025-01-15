Как СССР скрывал аварию на Чернобыльской атомной электростанции

Чернобыльская атомная электростанция после взрыва. Фото: Национальный институт памяти

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года стал крупнейшей техногенной катастрофой в истории. Вместо того чтобы немедленно информировать граждан об опасности, советское руководство и спецслужбы прибегли к тотальному замалчиванию, пытаясь контролировать информацию как внутри страны, так и за ее пределами.

Новини.LIVE расскажет, как советская власть создавала иллюзию открытости и контролируемости ситуации после аварии на ЧАЭС.

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Как КГБ контролировало СМИ и любые разговоры граждан

Сразу после аварии Управление КГБ по Киеву получило приказ ограничить распространение любой информации. Уже 26 апреля корреспонденция и международные телефонные звонки находились под жестким контролем. Хотя 27 апреля началась эвакуация жителей Припяти, советские СМИ продолжали молчать.

Пока 28 апреля в программе "Время" лаконично сообщили об аварии, отметив, что ситуация "под контролем". 30 апреля газета "Правда" повторила эти же тезисы, добавив, что уровень радиации контролируется, а эвакуация населения уже состоялась.

Советская власть создавала иллюзию, что вроде бы ничего не произошло

Советская власть сосредоточилась на создании иллюзии стабильности. Несмотря на опасность, 1 мая в Киеве провели парад, на который собрали более 120 тысяч человек. Это мероприятие должно было показать мировому сообществу, что ситуация контролируемая, хотя радиоактивное облако уже накрыло город.

Впрочем, на местном партийном уровне была установлена квота в 2000 человек по количеству участников акции от каждого из десяти районов Киева, хотя обычно этот показатель колебался в пределах 5 000 человек.

Парад в Киеве 1 мая 1986 года. Фото: Институт национальной памяти

В то же время на утро 3 мая больницы приняли более 900 человек с симптомами радиационного поражения. К 4 мая количество госпитализированных возросло до 1345, среди которых было 330 детей. Радиологические отделения были переполнены, и пациентов начали направлять в больницы за пределами Киева.

Полный контроль над информацией об аварии на ЧАЭС

КГБ ввел беспрецедентные меры для блокирования информации. В мае 1986 года спецслужбы создали перечень из 26 пунктов, которые подлежали засекречиванию. В нем были данные о причинах аварии, уровне радиационного загрязнения, масштабах дезактивационных работ, количестве пострадавших и заболеваниях.

Заголовки из газеты. Фото: Wikimedia Commons

Даже врачам запрещали указывать в документах диагноз "лучевая болезнь", заменяя его на "вегетососудистую дистонию". Местная пресса в зоне аварии, в частности газета "Знамя Победы", продолжала печатать партийные лозунги, не упоминая о катастрофе.

Как СССР врал мировому сообществу об аварии на ЧАЭС

На международной арене скрыть трагедию было сложнее. Радиоактивное облако, которое прошло через Беларусь, Литву, Швецию и Финляндию, заставило Швецию требовать объяснений.

Советская пропаганда утверждала, что авария произошла из-за человеческого фактора, избегая упоминания о конструктивных недостатках реактора. 30 апреля состоялся брифинг для иностранных послов в Москве, на котором советские представители заверили, что ситуация контролируемая, а здоровью людей ничего не угрожает.

5 мая лидеры Большой семерки на саммите в Токио призвали СССР немедленно предоставить правдивую информацию. В то же время советская власть установила жесткий контроль за иностранными журналистами, которые посещали Киев. Их сопровождали агенты КГБ, которые распространяли "выгодную" информацию.

Четвертый энергоблок ЧАЭС. Фото: Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив .

Например, в мае 1986 года в Киев приехал генеральный директор МАГАТЭ Ханс Бликс. Советская власть ограничила его визит в зону АЭС, разрешив лишь пролет на вертолете. Несмотря на зафиксированные высокие уровни радиации, на пресс-конференции он озвучил оптимистичные тезисы, что территорию можно будет даже восстановить и допустить людей к проживанию.

Также советская пропаганда пыталась дискредитировать западные СМИ, которые информировали о масштабах катастрофы. В то же время иностранные правительства начали эвакуировать своих граждан из Киева и Минска. Студенты из развивающихся стран также обращались в посольства с просьбами о помощи, которые советская власть объясняла "желанием получить бесплатные билеты домой".

Напомним, разработчики украинской игры о Чернобыльской зоне S.T.A.L.K.E.R. 2 готовят масштабное обновление.

Также стало известно, что угрожало ЧАЭС во время оккупации Киевщины в начале 2022 года.