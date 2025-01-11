Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 готують масштабне оновлення

Кадр з гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: скриншот

Після релізу гри про Чорнобильську зону S.T.A.L.K.E.R. 2, який відбувся 20 листопада 2024 року, команда GSC Game World активно працює над вдосконаленням гри. Один із розробників анонсував масштабне оновлення.

Про це зокрема розповів Маркетинг-дизайнер GSC Games Тарас Кукурян у соцмережі X.

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Випущені патчі вже виправили найбільші проблеми, але попереду очікуються масштабні зміни, зокрема повернення вирізаних елементів та запровадження нових функцій.

Кадр з гри. Фото: скриншот

Тарас Кукурян у соцмережі X зазначив, що 2025 рік стане "дуже цікавим для фанатів S.T.A.L.K.E.R. 2".

Повідомлення Тараса Кукуряна. Фото скриншот

Команда не лише працює над виправленням багів, а й планує втілювати ідеї на основі відгуків гравців. Наступне велике оновлення гри заплановане на початок 2025 року.

Що може увійти в оновлення

Раніше власник GSC Games Максим Кріппа згадував, що гра отримає доповнення та багатокористувацький режим. Однак після успішного запуску і високих продажів плани студії розширилися.

Завдяки підтримці спільноти, розробники розглядають можливість повернення вирізаних елементів та додавання нового контенту.

Попри популярність проєкту, версія гри для PlayStation 5 поки що не анонсована. Проте довгострокова підтримка S.T.A.L.K.E.R. 2 і наміри вдосконалити гру демонструють прагнення GSC Game World зберегти інтерес аудиторії.

Нагадаємо, концепт-художник GSC Game World показав ескізи до "ранішньої версії" Прип'яті у грі S.T.A.L.K.E.R. 2.

Також штучний інтелект показав, який вигляд мала б Прип'ять, якби на ЧАЕС ніколи не сталося б ядерної аварії.