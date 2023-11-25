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Як рятували немовлят під час дронової атаки — відео з пологового будинку в Києві

25 листопада 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Києва 25 листопада - як немовлята пережили атаку дронами
Пологовий будинок у Києві під час атаки дронів 25 листопада. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 25 листопада Росія атакувала Київ ударними дронами. Люди просиділи в укриттях понад шість годин, зокрема й пацієнтки столичного пологового будинку.

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На опублікованих кадрах видно, як породіллі та молоді матусі з немовлятами на руках заходять до укриття та облаштовуються на ліжках. Хтось сидить у коридорі на незручних лавках. Крім того, ліжечка з немовлятами також стоять у коридорі під час нічної атаки.

Що відомо про нічну атаку на Київ

У столиці під ранок 25 листопада лунали сильні вибухи. Росія атакувала столицю ударними дронами У деяких районах міста є руйнування і постраждалі.

Варто зазначити, що атака продовжувалася тривалий час, а повітряна тривога — близько шести годин.

Нагадаємо, що на Київщині в ніч на суботу, 25 листопада, працювала ППО. У повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.

Після чого стало відомо про спалах житлового будинку в столичному Солом'янському районі, через що постраждала 11-річна дитина.

Пізніше стало відомо, що у житловому будинку в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталася руйнація на другому поверсі п'ятиповерхівки.

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