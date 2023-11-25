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Как спасали младенцев во время дроновой атаки — видео из роддома в Киеве

25 ноября 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Киева 25 ноября - как младенцы пережили атаку дронами
Роддом в Киеве во время атаки дронов 25 ноября. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 25 ноября Россия атаковала Киев ударными дронами. Люди просидели в укрытиях больше шести часов, в частности и пациентки столичного роддома.

Соответствующее видео размещено в соцсетях.

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На опубликованных кадрах видно, как роженицы и молодые мамочки с младенцами на руках заходят в укрытия и обустраиваются на кроватях. Кто-то сидит в коридоре на неудобных лавочках. Кроме того, кроватки с младенцами также стоят в коридоре во время ночной атаки.

Что известно про ночную атаку на Киев

В столице под утро 25 ноября звучали мощные взрывы. Россия атаковала столицу ударными дронами. В некоторых районах города есть разрушения, также есть пострадавшие. 

Стоит отметить, что атака продолжалась длительное время, а воздушная тревога длилась около шести часов.

Напомним, что в Киевской области в ночь на субботу, 25 ноября, работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.

После чего стало известно о возгорании жилого дома в столичном Соломенском районе, в результате пострадал 11-летний ребенок.

Позже стало известно, что в жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.

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