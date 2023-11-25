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После вражеской атаки в Киеве жилые дома и учреждения остались без света

25 ноября 2023 08:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
После вражеской атаки в Киеве жилые дома и учреждения остались без света
Энергетики производят ремонтные работы для восстановления света. Иллюстративное фото: ДТЭК
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве в результате вражеских обстрелов без электроэнергии осталось 77 жилых домов и 120 учреждений. Во время атаки была обесточена воздушная линия.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Что известно об отключении

Специалисты выясняют причины отключений. Также производятся работы по восстановлению света.

"Также во время обстрела в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина — повреждение в результате обстрела", — говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что сейчас идет обследование пострадавших объектов.

последствия атаки в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram Минэнерго

Вражеская атака на столицу 25 ноября

В Киевской области в ночь на субботу, 25 ноября, работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.

После чего стало известно о возгорании жилого дома в Соломенском районе, в результате пострадал 11-летний ребенок.

Напомним, в жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.

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