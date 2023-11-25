После вражеской атаки в Киеве жилые дома и учреждения остались без света
В Киеве в результате вражеских обстрелов без электроэнергии осталось 77 жилых домов и 120 учреждений. Во время атаки была обесточена воздушная линия.
Об этом сообщает Минэнерго.
Что известно об отключении
Специалисты выясняют причины отключений. Также производятся работы по восстановлению света.
"Также во время обстрела в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина — повреждение в результате обстрела", — говорится в сообщении.
В Минэнерго добавили, что сейчас идет обследование пострадавших объектов.
Вражеская атака на столицу 25 ноября
В Киевской области в ночь на субботу, 25 ноября, работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.
После чего стало известно о возгорании жилого дома в Соломенском районе, в результате пострадал 11-летний ребенок.
Напомним, в жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БпЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки.
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