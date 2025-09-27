Відео
Відео

Як розрізнити правду і фейк — Олена Халік провела лекцію у Києві

Як розрізнити правду і фейк — Олена Халік провела лекцію у Києві

Дата публікації: 27 вересня 2025 13:52
Олена Халік провела лекцію з медіаграмотності у Києві — фоторепортаж
Олена Халік. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 27 вересня, у межах фестивалю "Книжкова країна" на ВДНГ у Києві відбулась лекція журналістки Олени Халік. Головна редакторка Новини.LIVE розповіла слухачам про важливість медіаграмотності у часи шаленого інформаційного потоку.

Журналіст Новини.LIVE ділиться фоторепортажем з події.

Читайте також:

Олена Халік провела лекцію про медіаграмотність

За ініціативи Live Media HUB в рамках фестивалю пройшла лекція "Медіаграмотність у часи інформаційного шуму" від головної редакторки Новини.LIVE, яка має 20-річний досвід у журналістиці.

Олена Халік прочитала лекцію з медіаграмотності - фото
Виступ Олени Халік. Фото: Новини.LIVE

Під час зустрічі слухачі дізналися, як розпізнавати маніпулятивні заголовки та ефективно застосовувати методи так званого фактчекінгу.  Олена Халік розповіла про "універсальні" теми російської пропаганди, а також роль штучного інтелекту у створенні новин та важливість критичного мислення в умовах інформаційного шуму.

Олена Халік розповіла про важливість медіаграмотності - фото
Олена Халік виступила із лекцією. Фото: Новини.LIVE

Окрему увагу журналістка приділила практичним порадам. Олена Халік розповіла, як перевіряти новини онлайн у режимі реального часу, які сервіси допомагають відрізнити правду від дезінформації та чому фейки особливо поширюються у моменти вразливості суспільства, наприклад після масованих обстрілів.

Олена Халік провела лекцію у Києві - фото
Лекція Олени Халік на "Книжковій країні". Фото: Новини.LIVE

Крім того, слухачі могли поставити свої запитання та обговорити актуальні теми.

Олена Халік провела лекцію на ВДНГ - фото
Олена Халік відповіла на запитання слухачів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві відкрилася масштабна інтерактивна виставка Ukraine WOW.

А також ми писали, що Одеський кінофестиваль-2025 відкрили у Києві вдруге за час повномасштабної війни.

Київ освіта ВДНГ фоторепортаж зустріч медіа
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
