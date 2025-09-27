Олена Халік провела лекцію з медіаграмотності у Києві — фоторепортаж

Як розрізнити правду і фейк — Олена Халік провела лекцію у Києві
У суботу, 27 вересня, у межах фестивалю "Книжкова країна" на ВДНГ у Києві відбулась лекція журналістки Олени Халік. Головна редакторка Новини.LIVE розповіла слухачам про важливість медіаграмотності у часи шаленого інформаційного потоку.
Журналіст Новини.LIVE ділиться фоторепортажем з події.
Олена Халік провела лекцію про медіаграмотність
За ініціативи Live Media HUB в рамках фестивалю пройшла лекція "Медіаграмотність у часи інформаційного шуму" від головної редакторки Новини.LIVE, яка має 20-річний досвід у журналістиці.
Під час зустрічі слухачі дізналися, як розпізнавати маніпулятивні заголовки та ефективно застосовувати методи так званого фактчекінгу. Олена Халік розповіла про "універсальні" теми російської пропаганди, а також роль штучного інтелекту у створенні новин та важливість критичного мислення в умовах інформаційного шуму.
Окрему увагу журналістка приділила практичним порадам. Олена Халік розповіла, як перевіряти новини онлайн у режимі реального часу, які сервіси допомагають відрізнити правду від дезінформації та чому фейки особливо поширюються у моменти вразливості суспільства, наприклад після масованих обстрілів.
Крім того, слухачі могли поставити свої запитання та обговорити актуальні теми.
Нагадаємо, у Києві відкрилася масштабна інтерактивна виставка Ukraine WOW.
А також ми писали, що Одеський кінофестиваль-2025 відкрили у Києві вдруге за час повномасштабної війни.
Читайте Новини.LIVE!