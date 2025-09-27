Олена Халік провела лекцію з медіаграмотності у Києві — фоторепортаж

Олена Халік. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 27 вересня, у межах фестивалю "Книжкова країна" на ВДНГ у Києві відбулась лекція журналістки Олени Халік. Головна редакторка Новини.LIVE розповіла слухачам про важливість медіаграмотності у часи шаленого інформаційного потоку.

Журналіст Новини.LIVE ділиться фоторепортажем з події.

За ініціативи Live Media HUB в рамках фестивалю пройшла лекція "Медіаграмотність у часи інформаційного шуму" від головної редакторки Новини.LIVE, яка має 20-річний досвід у журналістиці.

Виступ Олени Халік. Фото: Новини.LIVE

Під час зустрічі слухачі дізналися, як розпізнавати маніпулятивні заголовки та ефективно застосовувати методи так званого фактчекінгу. Олена Халік розповіла про "універсальні" теми російської пропаганди, а також роль штучного інтелекту у створенні новин та важливість критичного мислення в умовах інформаційного шуму.

Олена Халік виступила із лекцією. Фото: Новини.LIVE