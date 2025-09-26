Відео
Головна Київ У Києві відкрили інтерактивну виставку Ukraine WOW — фоторепортаж

Дата публікації: 26 вересня 2025 12:41
Чим здивує виставка Ukraine WOW у Києві — фоторепортаж
Відвідувачка на виставці Ukraine Wow. Фото: Новини.LIVE

У Києві відкрилася інтерактивна виставка Ukraine WOW, яка розповідає про історію та сучасність країни. Це масштабний культурний проєкт, над яким команда працювала понад пів року, долаючи труднощі, пов’язані з війною.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик у п'ятницю, 26 вересня.

У Києві відкрили інтерактивну виставку Ukraine WOW — фоторепортаж - фото 1
Скіфська пектораль на виставці Ukraine Wow. Фото: Новини.LIVE

Виставка Ukraine WOW у столиці

У Києві презентували проєкт, який став результатом кількамісячної роботи дизайнерів, кураторів і митців. Попри повномасштабну війну організатори тричі переносили запуск, однак їм вдалося реалізувати задум. Виставка поєднала унікальні історичні матеріали та символи сучасних здобутків України.

"Це складний проєкт-мрія, який ми тричі переносили. Він потребує місяців монтажу, але водночас дозволяє перемкнутися, подихати й побачити, наскільки величними були наші предки та як сучасні українці творять своє "вау", незважаючи на війну", — розповіла засновниця виставки Ярослава Гресь у коментарі Новини.LIVE.

У Києві відкрили інтерактивну виставку Ukraine WOW — фоторепортаж - фото 2
Інтерактивний пейзаж. Фото: Новини.LIVE

В експозиції представлені експонати, що символізують сучасні досягнення держави: від статуетки "Оскар" і перемог на "Євробаченні" до робіт українських дизайнерів і культурних артефактів останніх років. Проєкт показує силу й стійкість українців, які створюють нову культурну реальність навіть у найважчі часи. Виставка вже відкрита для відвідувачів у столиці.

У Києві відкрили інтерактивну виставку Ukraine WOW — фоторепортаж - фото 3
Книга із середньовічними мініатюрами. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, американські художники презентували інсталяцію в Києві, натхнену творчістю Марії Примаченко.

Раніше ми також інформували, що у Вашингтоні відбулося Експо українських виробників для американського ринку. Захід зібрав бізнесменів, дипломатів та інвесторів.

Київ мистецтво виставки культура проєкт
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
