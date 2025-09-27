Елена Халик провела лекцию по медиаграмотности в Киеве — фоторепортаж

Как различить правду и фейк — Елена Халик провела лекцию в Киеве
В субботу, 27 сентября, в рамках фестиваля "Книжная страна" на ВДНХ в Киеве состоялась лекция журналистки Елены Халик. Главный редактор Новини.LIVE рассказала слушателям о важности медиаграмотности во времена безумного информационного потока.
Журналист Новини.LIVE делится фоторепортажем с события.
Елена Халик провела лекцию о медиаграмотности
По инициативе Live Media HUB в рамках фестиваля прошла лекция "Медиаграмотность во времена информационного шума" от главного редактора Новини.LIVE, которая имеет 20-летний опыт в журналистике.
Во время встречи слушатели узнали, как распознавать манипулятивные заголовки и эффективно применять методы так называемого фактчекинга. Елена Халик рассказала об "универсальных" темах российской пропаганды, а также о роли искусственного интеллекта в создании новостей и важности критического мышления в условиях информационного шума.
Отдельное внимание журналистка уделила практическим советам. Елена Халик рассказала, как проверять новости онлайн в режиме реального времени, какие сервисы помогают отличить правду от дезинформации и почему фейки особенно распространяются в моменты уязвимости общества, например после массированных обстрелов.
Кроме того, слушатели могли задать свои вопросы и обсудить актуальные темы.
Напомним, в Киеве открылась масштабная интерактивная выставка Ukraine WOW.
А также мы писали, что Одесский кинофестиваль-2025 открыли в Киеве во второй раз за время полномасштабной войны.
Читайте Новини.LIVE!