Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Как различить правду и фейк — Елена Халик провела лекцию в Киеве

Как различить правду и фейк — Елена Халик провела лекцию в Киеве

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 13:52
Елена Халик провела лекцию по медиаграмотности в Киеве — фоторепортаж
Елена Халик. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 27 сентября, в рамках фестиваля "Книжная страна" на ВДНХ в Киеве состоялась лекция журналистки Елены Халик. Главный редактор Новини.LIVE рассказала слушателям о важности медиаграмотности во времена безумного информационного потока.

Журналист Новини.LIVE делится фоторепортажем с события.

Реклама
Читайте также:

Елена Халик провела лекцию о медиаграмотности

По инициативе Live Media HUB в рамках фестиваля прошла лекция "Медиаграмотность во времена информационного шума" от главного редактора Новини.LIVE, которая имеет 20-летний опыт в журналистике.

Олена Халік прочитала лекцію з медіаграмотності - фото
Выступление Елены Халик. Фото: Новини.LIVE

Во время встречи слушатели узнали, как распознавать манипулятивные заголовки и эффективно применять методы так называемого фактчекинга. Елена Халик рассказала об "универсальных" темах российской пропаганды, а также о роли искусственного интеллекта в создании новостей и важности критического мышления в условиях информационного шума.

Олена Халік розповіла про важливість медіаграмотності - фото
Елена Халик выступила с лекцией. Фото: Новини.LIVE

Отдельное внимание журналистка уделила практическим советам. Елена Халик рассказала, как проверять новости онлайн в режиме реального времени, какие сервисы помогают отличить правду от дезинформации и почему фейки особенно распространяются в моменты уязвимости общества, например после массированных обстрелов.

Олена Халік провела лекцію у Києві - фото
Лекция Елены Халик на "Книжной стране". Фото: Новини.LIVE

Кроме того, слушатели могли задать свои вопросы и обсудить актуальные темы.

Олена Халік провела лекцію на ВДНГ - фото
Елена Халик ответила на вопросы слушателей. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве открылась масштабная интерактивная выставка Ukraine WOW.

А также мы писали, что Одесский кинофестиваль-2025 открыли в Киеве во второй раз за время полномасштабной войны.

Киев образование ВДНХ фоторепортаж встреча медиа
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации