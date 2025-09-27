Елена Халик провела лекцию по медиаграмотности в Киеве — фоторепортаж

Елена Халик. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 27 сентября, в рамках фестиваля "Книжная страна" на ВДНХ в Киеве состоялась лекция журналистки Елены Халик. Главный редактор Новини.LIVE рассказала слушателям о важности медиаграмотности во времена безумного информационного потока.

Журналист Новини.LIVE делится фоторепортажем с события.

По инициативе Live Media HUB в рамках фестиваля прошла лекция "Медиаграмотность во времена информационного шума" от главного редактора Новини.LIVE, которая имеет 20-летний опыт в журналистике.

Выступление Елены Халик. Фото: Новини.LIVE

Во время встречи слушатели узнали, как распознавать манипулятивные заголовки и эффективно применять методы так называемого фактчекинга. Елена Халик рассказала об "универсальных" темах российской пропаганды, а также о роли искусственного интеллекта в создании новостей и важности критического мышления в условиях информационного шума.

Елена Халик выступила с лекцией. Фото: Новини.LIVE