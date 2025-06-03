У МВС розповіли про індивідуальний підхід до ВПО та військових

Робота в укритті ТСЦ МВС в с.Софіївська Борщагівка під час повітряної тривоги. Фото: Тrue UA

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України мають індивідуальний підхід до внутрішньо переміщених осіб, військових та людей з інвалідністю. Зокрема, центри МВС надають військовим послуги без черги.

Про це розповів керівник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях Сергій Петров в інтерв'ю виданню Тrue UA.

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Сергій Петров зазначив, що сервісні центри МВС намагаються максимально спростити доступ до послуг для військових, ВПО та осіб з інвалідністю.

"Так, ми максимально спрощуємо доступ для цих категорій. Зокрема, намагаємося надати наші послуги військовим поза чергою. Щодо осіб з інвалідністю — постійно вдосконалюємо наші центри, роблячи їх безбар’єрними. Аби кожен відчував себе комфортно та в рівних умовах", — розповів керівник сервісного центру ГСЦ МВС.

Також він зазначив, що в одному з сервісних центрів МВС Київського регіону — в Білій Церкві — наявне спеціально обладнане авто категорії В для складання практичного іспиту особами з інвалідністю.

За його словами, новенький Hyndai i30, оснащений автоматичною коробкою передач та ручними важелями гальма та газу. Для зручності на кермі розміщено пульт для управління всією електронікою. Окрім цього, водійське сидіння має додаткове регулювання.

А ще, як розповів Петров, в цьому ж таки сервісному центрі МВС нещодавно презентували спеціально обладнане приміщення з доступною інфраструктурою та безбар’єрним простором.

Такий екзаменаційний клас облаштовано двома робочими місцями (з камерами Face-ID) для здачі теоретичного іспиту особами з інвалідністю.

Крім того, там є камери відео- та аудіофіксації, які унеможливлюють "мертві зони" приміщення.

"Такий підхід повністю забезпечує прозорість у прийнятті іспиту та унеможливлює корупційні ризики. Додатково в кабінеті обладнано місце для видачі, відновлення чи обміну посвідчення водія, а також можливо здійснити реєстрацію та перереєстрацію транспортного засобу.

Себто — присутній повний спектр наших послуг і відсутні будь-які просторові бар’єри", — пояснив керівник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях Сергій Петров.

Також він повідомляв, що у регіональному сервісному центрі МВС у селі Софіївська Борщагівка облаштували спеціальне укриття.

Раніше ми інформували, що керівник сервісного центру МВС в Ізмаїлі задекларував два автомобілі вартістю понад 2,5 млн грн.