В МВД рассказали об индивидуальном подходе к ВПЛ и военным

Работа в укрытии ТСЦ МВД в с.Софиевская Борщаговка во время воздушной тревоги. Фото: Тrue UA

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины имеют индивидуальный подход к внутренне перемещенным лицам, военным и людям с инвалидностью. В частности, центры МВД предоставляют военным услуги без очереди.

Об этом рассказал руководитель Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров в интервью изданию Тrue UA.

Реклама

Читайте также:

Работа сервисных центров МВД с военными — детали

Сергей Петров отметил, что сервисные центры МВД пытаются максимально упростить доступ к услугам для военных, ВПО и лиц с инвалидностью.

"Да, мы максимально упрощаем доступ для этих категорий. В частности, стараемся предоставить наши услуги военным вне очереди. Относительно лиц с инвалидностью — постоянно совершенствуем наши центры, делая их безбарьерными. Чтобы каждый чувствовал себя комфортно и в равных условиях", — рассказал руководитель сервисного центра ГСЦ МВД.

Также он отметил, что в одном из сервисных центров МВД Киевского региона — в Белой Церкви — имеется специально оборудованное авто категории В для сдачи практического экзамена лицами с инвалидностью.

По его словам, новенький Hyndai i30, оснащенный автоматической коробкой передач и ручными рычагами тормоза и газа. Для удобства на руле размещен пульт для управления всей электроникой. Кроме этого, водительское сиденье имеет дополнительную регулировку.

А еще, как рассказал Петров, в этом же сервисном центре МВД недавно презентовали специально оборудованное помещение с доступной инфраструктурой и безбарьерным пространством.

Такой экзаменационный класс оборудован двумя рабочими местами (с камерами Face-ID) для сдачи теоретического экзамена лицами с инвалидностью.

Кроме того, там есть камеры видео- и аудиофиксации, которые делают невозможным "мертвые зоны" помещения.

"Такой подход полностью обеспечивает прозрачность в принятии экзамена и исключает коррупционные риски. Дополнительно в кабинете оборудовано место для выдачи, восстановления или обмена водительского удостоверения, а также возможно осуществить регистрацию и перерегистрацию транспортного средства.

То есть — присутствует полный спектр наших услуг и отсутствуют какие-либо пространственные барьеры", — объяснил руководитель Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров.

Также он сообщал, что в региональном сервисном центре МВД в селе Софиевская Борщаговка обустроили специальное укрытие.

Ранее мы информировали, что руководитель сервисного центра МВД в Измаиле задекларировал два автомобиля стоимостью более 2,5 млн грн.