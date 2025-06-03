Як МВС у Київській області продовжує безпечно працювати під час тривог

Начальник РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях Сергій Петров. Фото: Тrue ua

У регіональному сервісному центрі МВС у селі Софіївська Борщагівка облаштовано спеціальне укриття. Це дозволяє продовжувати надання послуг громадянам навіть під час повітряних тривог.

Про це повідомив керівник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях Сергій Петров в інтерв'ю виданню Тrue ua.

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За його словами, рішення обладнати укриття ухвалили, аби не припиняти обслуговування громадян і не зміщувати графік електронного запису в умовах постійної небезпеки. Укриття стало першим подібним об’єктом на Київщині.

"Ми зробили все можливе, щоб навіть під час тривоги громадяни могли зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб, скласти теоретичний іспит, отримати або обміняти водійське посвідчення. Укриття обладнане дев’ятьма робочими місцями для адміністраторів, екзаменаційним класом і близько 50 місцями для очікування", — зазначив Петров.

Крім організації роботи під час тривог, у сервісних центрах активно впроваджуються електронні сервіси. Зокрема, працює система онлайн-запису, доступні електронні документи, які офіційно прирівняні до пластикових аналогів, зокрема й водійське посвідчення.

"Цифровізація послуг — це не лише про зручність, а й про безпеку. Завдяки онлайн-форматам громадяни можуть уникати черг і скупчень, що особливо важливо під час воєнного стану", — наголосив керівник РСЦ.

За словами Сергія Петрова, позитивний досвід роботи укриття в Софіївській Борщагівці планують масштабувати й на інші сервісні центри регіону. У пріоритеті — збереження стабільної роботи, доступності послуг і безпеки відвідувачів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про головні помилки під час повітряної тривоги.

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