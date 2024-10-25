Радіодиктант національної єдності у Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

Як сьогодні писали радіодиктант у Києві — фоторепортаж
У Києві всеукраїнський радіодиктант національної єдності пишуть 25 жовтня відразу на багатьох локаціях — кав'ярнях, книгарнях та навчальних закладах. Але долучитися до написання онлайн можна було з будь-якого куточка світу.
Як писали радіодиктант в одній зі столичних книгарень — дивіться фоторепортаж Новини.LIVE.
Радіодиктант в книгарні Києва
Книгарня Book.ua у Києві запропонувала охочим доєднатися до написання цьогорічного диктанту на двох локаціях. В одній з книгарень побував і кореспондент Новини.LIVE.
Учасники радіодиктанту зібралися у книгарні заздалегідь і рівно об 11:00 розпочали написання
Цьогоріч авторкою тексту диктант єдності стала письменниця Оксана Забужко, а читає диктант військовий, музикант і поет Павло Вишебаба.
Нагадаємо, рішення про проведення радіодиктанту національної єдності попри війну було ухвалене на початку жовтня 2022 року.
Раніше Новини.LIVE писали, що у 2023 році найкраще написали радіодиктант єдності викладач Донецького університету імені Стуса та студент факультету інформаційних і прикладних технологій цього ж вишу.
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