Радиодиктант национального единства в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

Радиодиктант в киевском книжном магазине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве всеукраинский радиодиктант национального единства пишут 25 октября сразу на многих локациях — кафе, книжных магазинах и учебных заведениях. Но приобщиться к написанию онлайн можно было из любого уголка мира.

Как писали радиодиктанты в одном из столичных книжных магазинов — смотрите фоторепортаж Новини.LIVE.

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Радиодиктант в магазине Киева

Книжный магазин Book.ua в Киеве предложил желающим присоединиться к написанию диктанта на двух локациях. В одном из книжных магазинов побывал и корреспондент Новини.LIVE.

Диктант национального единства. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Диктант национального единства в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Диктант национального единства в книжном магазине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Участники радиодиктанта собрались в книжном магазине заранее и ровно в 11:00 приступили к написанию.

Киевляне готовятся к диктанту. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Девушка в киевском книжном магазине перед радиодиктантом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В книжном магазине начали писать диктант. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В этом году автором текста диктант единства стала писательница Оксана Забужко, а читает военный диктант, музыкант и поэт Павел Вышебаба.

В книжном магазине пишут диктант. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Диктант в киевском книжном магазине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Девушки пишут диктант в киевском книжном магазине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, решение о проведении радиодиктанта национального единства, несмотря на войну, было принято в начале октября 2022 года.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2023 году лучше всего написали радиодиктант единства преподаватель Донецкого университета имени Стуса и студент факультета информационных и прикладных технологий этого же ВУЗа.