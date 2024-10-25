Радиодиктант национального единства в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

Как сегодня писали радиодиктант в Киеве — фоторепортаж
В Киеве всеукраинский радиодиктант национального единства пишут 25 октября сразу на многих локациях — кафе, книжных магазинах и учебных заведениях. Но приобщиться к написанию онлайн можно было из любого уголка мира.
Как писали радиодиктанты в одном из столичных книжных магазинов — смотрите фоторепортаж Новини.LIVE.
Радиодиктант в магазине Киева
Книжный магазин Book.ua в Киеве предложил желающим присоединиться к написанию диктанта на двух локациях. В одном из книжных магазинов побывал и корреспондент Новини.LIVE.
Участники радиодиктанта собрались в книжном магазине заранее и ровно в 11:00 приступили к написанию.
В этом году автором текста диктант единства стала писательница Оксана Забужко, а читает военный диктант, музыкант и поэт Павел Вышебаба.
Напомним, решение о проведении радиодиктанта национального единства, несмотря на войну, было принято в начале октября 2022 года.
Ранее Новини.LIVE писали, что в 2023 году лучше всего написали радиодиктант единства преподаватель Донецкого университета имени Стуса и студент факультета информационных и прикладных технологий этого же ВУЗа.
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